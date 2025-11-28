1.308 šehida i povrijeđenih u izraelskim napadima na Liban od potpisivanja sporazuma o prekidu vatre

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libansko Ministarstvo zdravstva objavilo je: U roku od godinu dana nakon sporazuma o prekidu vatre, kontinuirane agresije cionističkog režima na libanskom tlu rezultirale su šehidskom smrću 335 ljudi i ranjavanjem 973 drugih, čime je ukupan broj žrtava i ranjenih u ovim napadima porastao na 1.308.

Izrael gotovo svakodnevno krši sporazum o prekidu vatre s Hezbollahom, koji je stupio na snagu 27. novembra 2024. godine, a kojim se trebala okončati agresija režima protiv Libana.

Prema izvještaju Snaga Ujedinjenih nacija u Južnom Libanu (UNIFIL) od prije nekoliko dana, Izrael je prekršio ovaj sporazum najmanje 10.000 puta.

Ovo se dešava u trenutku kada režim nastavlja da osporava sporazum okupirajući pet libanskih brda na jugu zemlje, koja je zauzeo u nedavnom ratu, pored drugih područja koja je okupirao decenijama.