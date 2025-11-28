Iran poziva međunarodnu zajednicu da se pozabavi "divljim zločinima" Izraela protiv Palestinaca na Zapadnoj obali

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei dao je ove komentare u petak, dan nakon što se pojavio video na kojem se vidi kako izraelske snage smrtno ranjavaju dva nenaoružana Palestinca iz neposredne blizine, uprkos činjenici da su njih dvojica podigli ruke iznad glave u znak predaje.

Rekao je da bi globalna zajednica trebala obratiti pažnju na tekuće izraelske zločine na Zapadnoj obali, uključujući napade okupacijskih vojnika i doseljenika na palestinske izbjegličke kampove u gradovima Nablus i Jenin, kao i ubistva i proizvoljna hapšenja Palestinaca i rušenje njihovih domova i farmi.

Također se osvrnuo na izvještaje organizacija za ljudska prava o produženom pritvoru stotina palestinske djece od strane Izraela i njihovom mučenju koje je dovelo do ubistva desetina u zatvorima režima.

Međunarodna zajednica, posebno UN i Vijeće za ljudska prava, moraju se pozabaviti teškim kršenjima prava Palestinaca od strane uzurpatorskog režima, dodao je Baghaei.

"Neophodno je dokumentirati svaki od ovih zločina kao zločine protiv čovječnosti i osigurati krivično gonjenje i kažnjavanje cionističkih kriminalaca."

Palestinska uprava osudila je izraelska ubistva Muntasira Billaha Mahmouda Qassema Abdullaha (26) i Yousefa Alija Yousefa Asa'ase (37) u naselju Jabal Abu Dhahir u Jeninu kao "potpuni ratni zločin i flagrantno kršenje svih međunarodnih zakona, konvencija, normi i humanitarnih vrijednosti."

Pokret otpora Hamas sa sjedištem u Gazi rekao je da zločin razotkriva izraelski "kriminalni mentalitet" i "potpuno nepoštivanje" palestinskih života, označavajući novu epizodu u cionističkoj kampanji "sistematskog genocida i eliminacije" na Zapadnoj obali.

U saopštenju, Hamas je dalje napomenuo da brutalni izraelski napadi na Palestince širom Zapadne obale dokazuju da je otpor "prirodan i legitiman odgovor" na kršenja režima.

U međuvremenu, Sarit Michaeli, međunarodna direktorica B'Tselema, izraelske organizacije za ljudska prava, osudila je ubistva kao "hladnokrvno pogubljenje".

Osim toga, izraelski zastupnik Ofer Cassif rekao je da Tel Aviv "uvozi" svoj "rat istrebljenja" iz Pojasa Gaze na okupiranu Zapadnu obalu.

"Ovo nije 'rat', to je hladnokrvno ubistvo za koje ubice moraju platiti visoku cijenu", naglasio je.