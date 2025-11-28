Broj žrtava razornih poplava u jugoistočnoj Aziji prešao je 320

Veliki dijelovi Indonezije, Malezije i Tajlanda pogođeni su prolomnim kišama izazvanim ciklonom već sedmicu dana.

Suharyanto, šef indonezijske agencije za ublažavanje katastrofa, rekao je u petak na konferenciji za novinare da je potvrđeno da je najmanje 174 osobe poginulo na teško pogođenom ostrvu Sumatra.

Najmanje 79 osoba se i dalje vodi kao nestalo, a hiljade porodica su raseljene, dodao je.

Vlasti kažu da bi broj žrtava mogao rasti kako spasioci stižu do izolovanih područja.

Stanovnici regije Padang Pariaman na Sumatri, gdje je ukupno 22 osobe poginulo, morali su se nositi s nedostatkom zaliha i još uvijek nisu stigli do njih spasilački timovi u petak.

Abdul Muhari, glasnogovornik indonezijske nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa, rekao je da su komunikacije i dalje u prekidu u nekim dijelovima ostrva i da vlasti rade na obnavljanju struje i čišćenju puteva koji su bili blokirani ostacima klizišta.

Indonezija će u petak nastaviti s dopremanjem pomoći i spasilačkog osoblja u pogođena područja, dodao je.

Odvojeno, tajlandska vlada je saopštila da je 145 ljudi poginulo u poplavama u osam južnih provincija.

Navedeno je da je ukupno više od 3,5 miliona ljudi pogođeno.

U južnom gradu Hat Yai, najteže pogođenom dijelu Tajlanda, kiša je konačno prestala u petak, ali stanovnici su i dalje bili do gležnjeva u poplavnim vodama i mnogi su ostali bez struje.

U susjednoj Maleziji, gdje je potvrđeno da su dvije osobe mrtve, tropska oluja Senyar pogodila je kopno oko ponoći i od tada je oslabila.

Ukupno 30.000 Evakuisani ostaju u skloništima, što je manje od 34.000 u četvrtak.

Malezijsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je u petak da je već evakuisano 1.459 malezijskih državljana koji su ostali zarobljeni u više od 25 hotela pogođenih poplavama u Tajlandu.

Ministarstvo je dodalo da će raditi na spašavanju preostalih 300 osoba koje su još uvijek zaglavljene u poplavnim zonama.

Još 56 ljudi je poginulo u ciklonu na južnoazijskoj ostrvskoj državi Šri Lanki, saopštile su vlasti.

U Šri Lanki su rekordne poplave i klizišta usmrtile 56 ljudi. Ciklon Ditwah je u petak prošao kroz ostrvsku državu, donoseći još kiše.

Spasilačke operacije su u toku na mnogim od ovih mjesta, ali nestanci struje, klizišta i blokade puteva ometaju neke napore potrage.