Šiitski muslimani i ljubitelji Ehlul-Bejta (a.s) u Gvineji Bisao se prisjetili šehadeta hazreti Fatime

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ehlul Bayta (a.s) - ABNA - ceremonija u spomen na šehadet hazreti Fatime Zahre (a.s), održana je u sjedištu Kewser organizacije u gradu Bisao, glavnom gradu Gvineje Bisao, u prisustvu ljubitelja Ehlul Bejta (a.s).

Ova ceremonija započela je učenjem nekoliko ajeta iz Časnog Kur'ana.

Zatim je šejh Muhammed Kali Kamara u svom govoru objasnio tri teme, uključujući objašnjenje statusa Ehli bejta (A.S.) s osvrtom na ajete Časnog Kur'ana i Poslanikove hadise, nepravdu prema hazreti Zehri (a.s), teškoće koje su zadesile čiste i nevine nakon smrti njihovog časnog oca i značja slučaja Fadak.

Ceremonija je završena dovom šejha Chirna Abd al-Rahmana Jaloua, jednog od imama lokalnih džamija, i podjelom hrane s posvetom hazreti Fatimi.