Palestinski građanin u razgovoru sa ABNA-om: Cionisti prave psihološki rat ograničenim uvozom telefona iPhone 17 u Gazu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), od početka primirja prošlog oktobra zabilježeno je više od 347 šehida i 871 ranjenih zbog kontinuiranog kršenja primirja od strane izraelskog okupacionog režima. S druge strane, obilne kiše su poplavile šatore raseljenih osoba u području Mawasi u Khan Yunisu, pogoršavajući humanitarnu situaciju.

Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, narod Gaze se i dalje suočava s raznim teškoćama i patnjama, prema dokumentarnim i video izvještajima. Cionistički režim nastavlja napadati bespomoćni narod Gaze brojnim zračnim napadima, a osnovne robe i lijekovi ulaze u Gazu u vrlo ograničenim količinama. U takvim okolnostima u cyberprostoru svjedočimo slikama telefona iPhone 17 koji ulaze u Gazu !

Da bismo razjasnili priču o nedavnoj akciji cionističkog režima, razgovarali smo s "Mohammedom Munemom", palestinskim doktorom.

ABNA: Molimo vas da prvo objasnite životne uslove naroda Gaze nakon otprilike dva mjeseca primirja sa cionističkim režimom.

Životni uslovi naroda Gaze postali su vrlo teški tokom hladne i kišne sezone. Osnovne robe poput cementa potrebne su za izgradnju male zgrade, ali nije dozvoljen ulazak ni vreće cementa. Zamislite da izgradnja malog zida za jednostavnu sobu danas može koštati oko 4.000 dolara, samo zbog nedostatka građevinskog materijala i njihove vrtoglave cijene.

Situacija sa šatorima i skloništima nije mnogo drugačija. Njihove cijene su znatno porasle i ne uvoze se u dovoljnim količinama; zbog toga se mnogi ljudi bore s kišom i poplavama.

Plin za kuhanje se također uvozi u vrlo malim količinama; do te mjere da 90 posto ljudi mjesecima nije dobilo ni kilogram plina. Na tržištu se svaki kilogram plina prodaje za 30 dolara. Zbog toga ljudi koriste drva za ogrjev za kuhanje dvije godine; i to po visokim cijenama, jer nema druge alternative.

Dizel (solarni) se također uvozi u malim količinama, iako je neophodan za održavanje generatora u radu. Ljudi koriste samo ograničeno svjetlo iz generatora i noću su ostavljeni u potpunom mraku.

Čak je i putovanje na posao postalo teret; kratke udaljenosti su skupe, a mnogi moraju pješačiti kilometrima dnevno.

Iako je hrana malo pojeftinila od završetka rata, mnoge od njih se nisu vratile na cijene prije rata. Cijene piletine i mesa i dalje vrtoglavo rastu i nisu dostupne na tržištu. Čak se i limenka gaziranog pića, koja je prije rata koštala jedan šekel, sada prodaje za 10 šekela uprkos relativnom poboljšanju cijena; rezultat je da su prelazi zatvoreni, a roba ulazi vrlo sporo.

Najbolnije od svega je sprečavanje ulaska lijekova. Ministarstvo zdravstva je ove sedmice nekoliko puta objavilo da je nestašica esencijalnih lijekova dostigla kritične nivoe i da se 84 posto medicinskih potreba Gaze ne zadovoljava. Okupatori također sprečavaju ulazak dječijih vakcina i vitamina.

ABNA: U takvim okolnostima, svjedočimo slikama na internetu telefona iPhone 17 koji se razmjenjuju u Gazi. Zašto su okupatori, dok se protive ulasku esencijalne robe u Gazu, dozvoljavaju ulazak tog telefona Gazu?

Stanovništvo Gaze je oko dva miliona i tri stotine hiljada ljudi. Među tim ljudima postoji mala grupa koja je pogoršala mnoge probleme i krize rata tokom rata, uključujući profitere koji su gomilali robu, mjenjače novca koji su naplaćivali nerazumne procente za unovčavanje novca ljudi ili slavne tinejdžere koji su iskorištavali svjetske emocije i prikupljali novac na društvenim mrežama. Njihov broj ne prelazi nekoliko hiljada ljudi; to jest, ni desetinu jednog posto stanovništva Gaze.

U tako gorkoj situaciji, neki pokušavaju stvoriti lažnu sliku "prosperiteta" u Gazi prikazujući nekoliko slika ljudi koji kupuju nove telefone i poziraju uz besmislenu Instagram pjesmu. Ove slike čine da se narod Gaze osjeća kao da "možda samo ja patim", dok je stvarnost na terenu potpuno drugačija i većina ljudi živi u najtežim mogućim uslovima.

Međutim, danas ova vrlo mala manjina, stvaranjem i podsticanjem nehumanih trendova, bilo svjesno ili iz gluposti i neznanja, zapravo služi cionističkom narativu i izaziva zabrinutost javnosti.

Ovi izmišljeni prikazi prikrivaju patnju većine stanovnika Gaze i iskrivljuju stvarnost života pod opsadom, stoga cionistički okupatori namjerno dozvoljavaju da telefoni iPhone 17 lahko uđu u Gazu, ali zauzvrat ozbiljno sprečavaju unošenje osnovnih dobara potrebnih ljudima.

Neki medijski aktivisti opisali su telefone koji ulaze u Gazu kao "tempirane bombe" i kritikovali situaciju, rekavši: Dok je unošenje osnovnih i esencijalnih materijala i dalje zabranjeno, dozvoljen je ulazak neviđene količine elektronskih uređaja.

Neki analitičari, pozivajući se na slično iskustvo sa incidentom sa "pagerima" u Libanu, upozorili su da bi cilj ove mjere mogao biti sprovođenje novog scenarija nadzora ili sigurnosti protiv naroda Gaze.