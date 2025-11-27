Teheran naziva Bin Salmanov narativ o posredovanju laži osmišljenom da baci sumnju na Iran

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Iran je nedavne izvještaje o povjeravanju uloge posredovanja između Teherana i Washingtona Mohammedu bin Salmanu nazvao "potpuno neosnovanim" i opisao ih kao napore usmjerene na iznošenje političkih optužbi protiv Irana.

Obavješteni iranski izvori rekli su za Al-Akhbar da su narativi koje iznose neki mediji - posebno zapadni - pokušaj stvaranja utiska da su višestruke diplomatske inicijative u toku i da je Iran taj koji blokira put.

Prema ovim izvorima, glavna prepreka pregovorima nije nedostatak posrednika, već maksimalni uslovi koje su nametnule Sjedinjene Američke Države, uključujući zaustavljanje obogaćivanja i ograničenja iranskih odbrambenih sposobnosti, što efektivno eliminiše mogućnost početka uravnoteženog puta pregovora.

U međuvremenu, izvor blizak iranskoj ambasadi u Rijadu također je negirao bilo kakvu ulogu Saudijske Arabije u prenošenju poruke između Teherana i Washingtona, rekavši da ni prije ni poslije Bin Salmanove posjete Sjedinjenim Američkim Državama, iz Rijada nije poslana nikakva politička poruka o ovom pitanju.

Objasnio je da se posljednja poruka poslana iz Teherana saudijskom prijestolonasljedniku - od iranskog predsjednika i preko šefa Organizacije za hadž - odnosila isključivo na poslove hodočasnika i nije imala veze s političkim dosijeima.

Prema ovom izvoru, šutnja Saudijaca u vezi s objavljenim vijestima - ni potvrda ni poricanje - pokazuje da takva inicijativa u osnovi ne postoji.