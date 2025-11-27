Predstavljanje knjige "Biografija šejha Ibrahima Zakzakyja"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uz trud i planiranje istraživačkog zamjenika Predstavničkog ureda zajednice Al-Mustafa u Nigeriji, predstavljena je knjiga "Biografija šejha Zakzakyja".

Ovo djelo, koje je objavio Ured šejha Zakzakyja, prvi put je predstavljeno u Predstavničkom uredu Univerziteta Al-Mustafa u prisustvu univerzitetskih predstavnika i nigerijskih studenata.

Vrijedi napomenuti da je kao prigodni poklon, svim prisutnima podijeljen jedan primjerak ove knjige.