Hezbollah je 'važniji od hljeba i vode' za Liban, kaže savjetnik iranskog vođe

26 novembar 2025 - 23:01
News ID: 1754571
ABNA24: Ali Akbar Velayati, savjetnik vođe Islamske revolucije Savjetnik vođe Islamske revolucije oštro je osudio nedavna kršenja primirja u Libanu od strane izraelskog režima, rekavši da trenutne okolnosti dokazuju da je postojanje Hezbollaha "važnije od hljeba i vode" za libanonsku naciju.

U razgovoru za novinsku agenciju Tasnim, Ali Akbar Velayati ukazao je na ponovljena kršenja primirja od strane Izraela, ponavljajući da je režim još jednom pokazao svoje potpuno nepoštivanje međunarodnog prava i utvrđenih sporazuma.

"Cionistički režim nije posvećen svojim obavezama u okviru sporazuma o primirju", rekao je.

„Višestrukim kršenjem primirja i ciljanjem naroda Libana, još jednom je dokazano da se ne pridržava nijednog međunarodnog pravila“, dodao je iranski savjetnik.

Velayati je rekao da stalna, agresivna želja izraelskog režima za „klanjem i pljačkom drugih teritorija“ čini Hezbollah apsolutnom potrebom.

Hezbollah je „više puta štitio i spašavao narod Libana i na njegovo mjesto postavio okupacijski režim Kudsa“.

