Iranski šef sigurnosti putuje u Pakistan, pozdravlja stav Islamabada tokom izraelske agresije

Danas putujem u Pakistan, našu prijateljsku i bratsku zemlju u regiji", napisao je Larijani u objavi na svom X računu u ponedjeljak.

Govoreći o podršci Pakistana tokom američko-izraelske agresije u junu, dodao je: "Iranci ne zaboravljaju da je tokom 12-dnevnog rata cionističkog režima i Sjedinjenih Država protiv Irana, pakistanska nacija stajala uz iransku naciju."

Dana 13. juna, Izrael je pokrenuo ničim izazvan rat protiv Irana, ubivši mnoge visokorangirane vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Više od sedmicu dana kasnije, Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid ilegalnog napada.

Larijani je naglasio da su Iran i Pakistan "dvije važne i utjecajne zemlje" u osiguravanju regionalne stabilnosti, dodajući da Teheran pridaje veliki značaj održavanju bratskih odnosa među državama u regionu.