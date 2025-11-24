Izraelska vojska pokrenula vježbe na Golanskoj visoravni

U saopštenju u ponedjeljak, izraelska vojska je objavila da je započela dvodnevne vježbe, tvrdeći da se priprema za "niz scenarija".

Prema saopštenju, vježba, nazvana "Štit snage", započela je "testom načelnika štaba kao dio vježbe u štabu".

Usred vježbe, načelnik štaba izraelske vojske, general-pukovnik Eyal Zamir, posjetio je "210. regionalnu diviziju 'Bašan'", koja je odgovorna za granicu između okupiranih teritorija i Sirije na Golanskoj visoravni i područje planine Dov na granici s Libanom.

Zamir je naredio izraelskim snagama da povećaju nivo pripravnosti nakon ubistva Haythama Alija Tabatabaija, visokog komandanta Hezbollaha, u izraelskom zračnom napadu u južnom predgrađu Bejruta u nedjelju.

Libanski pokret otpora objavio je u nedjelju navečer saopštenje u kojem je objavio šehadet komandanta Tabatabaija i još četiri borca ​​otpora u "podmuklom izraelskom napadu".

Hezbollah je izjavio da će Tabatabaijev šehadet inspirisati obnovljenu nadu i odlučnost među borcima otpora, obećavajući da će nastaviti borbu protiv "cionističkog neprijatelja i njegovog zaštitnika, Amerike".

Atentat se događa usred intenziviranja izraelskih napada na Libanon, što predstavlja kršenje primirja postignutog prošle godine.