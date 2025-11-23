Ansarallah oštro osudio napad u Bejrutu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - IBN - Politički biro jemenskog pokreta Ansarullah izdao je u nedjelju navečer izjavu u kojoj osuđuje eskalaciju napada cionističkog režima duboko u libanonskom glavnom gradu Bejrutu.

U izjavi se naglašava da izraelski neprijatelj nastavlja ciljati suverenitet i teritoriju Libana godinu dana nakon prekida vatre. Nedavna agresija na stambeno područje u južnim predgrađima Bejruta opisana je kao jasno kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Ansarullah je napomenuo da su ove akcije nastavak niza ratnih zločina i hiljada kršenja međunarodnog prava od strane cionističkog režima.

Politički biro Ansarallaha također je ukazao na političku zavjeru koja se provodi pokretanjem pitanja razoružavanja otpora, kao odgovor na pokušaje generalizacije agresije i nepoštovanja u Libanu i regiji. U izjavi se navodi da će prihvatanje takvog diskursa dovesti do slabljenja Libana i narušavanja njegove sigurnosti i stabilnosti.

Na kraju svoje izjave, Ansarallah je još jednom izrazio solidarnost s vladom i narodom Libana i naglasio legitimno pravo na otpor kao odgovor na agresiju cionističkog režima.

Pokret je također pozvao arapske i islamske režime da ispune svoje dužnosti i odgovornosti protiv otvorenog cionističkog napada na islamsku naciju.