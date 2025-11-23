Bahreinski narod ostaje snažniji od ugnjetavanja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Hussein Al-Daihi, zamjenik generalnog sekretara Islamskog društva Al-Wefaq u Bahreinu, oštro je kritikovao bahreinske vlasti, naglašavajući da su političku ideologiju vladara zemlje pretvorili u otvoreno polje za represiju, a borce i demonstrante u legitimne mete za progon i mučenje.

Dodao je: Bahreinski režim ide u krajnosti u nanošenju štete građanima i uživa u zatvaranju nacionalnih ličnosti, posebno s obzirom na kontinuirano pritvaranje šeika Alija Salmana i drugih nacionalnih ličnosti tokom mnogo godina.

Bahreinski šiitski učenjak se također osvrnuo na ponovno zatvaranje istaknutog političkog aktiviste Ibrahima Sharifa, rekavši da je zatvoren jednostavno zato što je zauzeo jasan nacionalni stav protiv normalizacije odnosa sa cionističkim režimom.

Al-Dihi je naglasio: „Bahreinska vlada je otvoreno stala na stranu cionističkog režima i pala u naručje neprijatelja, dok ugnjetava vlastiti narod samo zato što govori riječ istine.“ Upitao je: „Koja je to ideologija koja jednom rukom gradi diktaturu, a drugom otvara vrata neprijatelju?“

Dodao je: „Ova ideologija zahtjev za slobodom vidi kao prijetnju, dostojanstvo smatra zločinom i odanost Palestini grijehom. Ali ovaj put će samo ojačati bahreinski narod.“

Zamjenik generalnog sekretara zajednice Al-Wefaq naglasio je: Bahreinski narod, i muškarci i žene, ostat će moćniji od mašinerije represije i vjerovat će da je domovina veća od zatvora, da se principi nikada ne pobjeđuju, da se dostojanstvo mora prihvatiti, a ne oprostiti, da je izdaja Palestine neoprostiv pad, a ugnjetavanje, bez obzira koliko dugo traje, na kraju će prestati.