Reakcije na finansijsku donaciju selefijskog šejha u Siriji: Odakle novac?

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), objava donacije od 6,5 miliona dolara od strane sirijskog salafijskog muftije Adnana Aroura kampanji "Fidaa LHama" (Žrtva za Hamu) u subotu navečer imala je veliki odjek na društvenim mrežama. Korisnici društvenih mreža nagađali su o izvoru ove velike sume objavljujući komentare i pitanja.

U međuvremenu, Sirijska novinska mreža objavila je iznos ove donacije u izvještaju o udarnim vijestima. Arour još nije direktno potvrdio ovu donaciju na svom X platformskom računu, ali je prethodno napisao: "Kako sam žudio da učestvujem u svim kampanjama prikupljanja sredstava za izgradnju Sirije dostojanstva i časti... ali bolest koja me je pogodila prije dva mjeseca spriječila me je. Nadam se da će svi prihvatiti moje izvinjenje." Također se molio da "Bog pomogne Sirijcima da izgrade svoju zemlju s vjerom i prosperitetom."

Na ceremoniji „Fidaa LHama“, privremeni sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa je u komentarima koje je prenijela službena sirijska novinska agencija naglasio: „Vrijeme za izgradnju i obnovu je počelo.“

Rekao je: „Ljudi koji žive u gradovima kao što su Hama, Homs, Idlib, Deir ez-Zor, Hasakah, Raqqa, Daraa, Aleppo, Latakia, Tartus, Sweida i Quneitra zaslužuju izgraditi prosperitetnu i veliku zemlju.“

Al-Sharaa je zaključio napominjući da se Sirija suočava s velikim izazovima, ali da će se ti izazovi prevladati ako se vide dobra lica i jedinstvo naroda.