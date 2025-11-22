Izrael se suočava s „epidemijom infiltracije i špijunaže“: Iranski ministar obavještajnih službi

Esmaeil Khatib je dao ove komentare tokom posjete provinciji Kohgiluyeh i Boyer Ahmad u subotu, nakon što je izraelski režim optužio 22-godišnjeg izraelskog vojnika za provođenje špijunskih aktivnosti za Iran, uključujući prenošenje osjetljivih informacija na vojnoj lokaciji „iranskom rukovaocu“.

Khatib je rekao da su izraelske vlasti potvrdile pritvaranje oficira, dodajući da su „klasificirani nuklearni i visokovrijedni sigurnosni dokumenti prebačeni u Iran“.

Također je izjavio da ovaj razvoj događaja pokazuje „sposobnost i snagu iranske vojske, obavještajnih i sigurnosnih sistema“.

Khatib je dalje sugerirao da kršenje obavještajnih podataka, pored odlučnog stava Irana tokom nedavnog 12-dnevnog rata koji je nametnuo Izrael, odražava promjenu u regionalnoj dinamici moći.

„Svjedočili smo snažnom, ujedinjenom i sigurnom Iranu u 12-dnevnom ratu“, rekao je, dodajući da je rat nanio „ozbiljnu štetu“ Izraelu i doprinio njegovom međunarodnom padu.

Khatib je dalje rekao da su strani protivnici mobilizirali ekstremističke grupe i pokretali višestruke operacije protiv Irana tokom rata, uključujući usmjeravanje takfiri militanata i boraca Daesha prema zemlji, krijumčarenje i gomilanje oružja te izvođenje opsežnih cyber napada.

Ministar je rekao da je cilj bio izazvati nemire i teritorijalnu nesigurnost u raznim regijama Irana, ali su njihove napore osujetile iranske vojne, obavještajne i sigurnosne institucije.

Khatib je također tvrdio da se američka strategija prema Iranu promijenila od promjene režima i teritorijalne fragmentacije do "suzbijanja kroz pojačan pritisak", što je opisao kao stratešku pobjedu Teherana.

Također je naglasio važnost unutrašnjeg jedinstva suočenog s pokušajima iskorištavanja društvenih napetosti dok strane vlade i opozicione mreže intenziviraju svoje psihološke i medijske operacije kako bi narušile povjerenje javnosti u iranske vlasti.

Khatib je dalje pozvao političke, vjerske i provincijske ličnosti da ojačaju koheziju i suprotstave se "naporima da se podstakne nezadovoljstvo", ističući potrebu da se odupru svim instrumentima mekog ratovanja koje neprijatelji koriste za sijanje podjele i nepovjerenja među iranskim narodom.

Također je istakao da "uprkos decenijama negativnih medijskih kampanja koje Iran prikazuju kao prijetnju", zemlja stiče sve veću popularnost u globalnom javnom mnjenju, uz podršku "120 zemalja" tokom rata, što je "uzbunilo protivnike".

Ministar je dalje naglasio odlučujuću ulogu iranskih raketnih kapaciteta u ratu, tvrdeći da su oni ciljali i uništavali strateške centre u Izraelu.

Također je izdao upozorenje o širenju vojnog raspoređivanja u zapadnoj Aziji od strane SAD-a, NATO-a i njihovih regionalnih saveznika, karakterizirajući to kao pokušaj vršenja vojnog pritiska na Iran, a istovremeno rad na stvaranju unutrašnjih podjela.

Khatib je dalje naglasio bitnu ulogu Vođe Islamske revolucije u održavanju nacionalnog jedinstva, naglašavajući da su svi pokušaji potkopavanja ovog vodstva u skladu s interesima iranskih protivnika.