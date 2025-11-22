  1. Home
Iran pozdravlja dijalog s Libanom, ne miješa se u unutrašnja pitanja

22 novembar 2025 - 22:32
ABNA24: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da zemlja pozdravlja svaki dijalog usmjeren na jačanje bilateralnih odnosa s Libanom, istovremeno naglašavajući da se Teheran ne miješa u unutrašnje stvari te zemlje.

„Moj dragi prijatelj, libanski ministar vanjskih poslova Youssef Rajji, pozvao me je na pregovore u intervjuu za MTV Lebanon“, napisao je Araghchi na arapskom jeziku na svom X računu u nedjelju kao odgovor na javni poziv svog libanskog kolege na razgovore.

Potvrđujući iranski stav, Araghchi je dodao: „Ne miješamo se u unutrašnje stvari Libana, ali pozdravljamo svaki dijalog usmjeren na unapređenje bilateralnih odnosa između Irana i Libana.“

Dalje je naglasio da nema potrebe za trećom stranom koja bi olakšala takve razgovore. „Pozivam svog kolegu Youssefa da otputuje u Teheran, i ako budem pozvan da otputujem u Bejrut, rado ću prihvatiti“, izjavio je.

Iran je više puta ponovio da poštuje suverenitet Libana i da se ne miješa u unutrašnje poslove arapske zemlje.

Još u augustu, sekretar iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC), Ali Larijani, izrazio je nepokolebljivu podršku Islamske Republike vladi i narodu Libana u različitim okolnostima, odbacujući optužbe da Iran želi da se miješa u unutrašnje poslove Libana.

Također je pozvao libanonske političare da pažljivo razlikuju prijatelje od neprijatelja, napominjući da Iran nikada ne tretira svoje libanonske saveznike kao oruđe, a libanonski otpor ne zahtijeva smjernice od drugih.

Ovo se dešava uprkos činjenici da je u augustu, pod snažnim pritiskom SAD-a i Izraela, libanonska vlada naredila vojsci da do kraja godine izradi plan za razoružavanje Hezbollaha, što se široko smatra značajnom prijetnjom sigurnosti i političkoj stabilnosti Libana.

