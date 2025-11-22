Pakistanski šiitski učenjak poziva na rješavanje faktora nesigurnosti i ciljanih atentata u Karačiju

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Hojjatul Islam Wal-Muslimeen Shabbir Hassan Maysami, generalni sekretar pakistanskog Vijeća šiitske uleme, izražavajući zabrinutost zbog nedavne serije ciljanih atentata u Karačiju, rekao je: Atmosfera mirnog grada Karačija se ponovo uništava. Zahtijevamo od vlasti, posebno vlade pokrajine Sindh, da se najstrože obračunaju s počiniteljima ovih atentata i da otkriju istinu o incidentu i ulozi zlih elemenata u ovim incidentima.

Naglasio je: "Mi smo mirni građani i uvijek smo bili u prvim redovima uspostavljanja sigurnosti i spokoja; stoga nećemo dozvoliti da iko ugrozi sigurnost mirnog grada Karachija."