Izrael potpisao veliki sporazum za jačanje Željezne kupole

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelsko Ministarstvo odbrane potpisalo je višemilijardni ugovor s domaćom kompanijom Rafael o proširenju proizvodnje sistema protivvazdušne odbrane Iron Dome.

Ministarstvo je u saopštenju objavilo da je general-pukovnik Amir Baram, generalni direktor izraelskog Ministarstva odbrane, potpisao novi ugovor o isporuci koji će povećati proizvodnju ovog odbrambenog sistema.

U saopštenju se navodi da će Rafael, prema ugovoru, isporučiti veliki broj presretačkih raketa Iron Dome Izraelskoj organizaciji za protivraketnu odbranu i izraelskoj vojsci.

Izraelsko Ministarstvo odbrane je također napomenulo da paket američke pomoći vrijedan 8,7 milijardi dolara, koji je američki Kongres odobrio u aprilu 2024. godine, uključuje 5,2 milijarde dolara za jačanje izraelskih sistema protivvazdušne odbrane. Sistemi uključuju Iron Dome, Davidovu praćku i visokosnažni laserski odbrambeni sistem za vazduhoplovstvo, koji je trenutno u završnoj fazi razvoja.

U saopštenju nije preciziran tačan udio sistema Iron Dome u ovom iznosu, već je samo naglašeno da potpisani ugovor vrijedi nekoliko milijardi dolara.

Izraelski ministar odbrane Yoav Galant je u saopštenju rekao: "Ovaj ugovor će biti strateški skok koji jača naše sposobnosti protivvazdušne odbrane protiv neprijatelja, a ujedno je i još jedan dokaz dubine i snage našeg saveza sa Sjedinjenim Američkim Državama i bliske saradnje između dvije zemlje."

Izrael ima nekoliko sistema protivraketne odbrane, uključujući Iron Dome za suprotstavljanje raketama kratkog i srednjeg dometa, Davidovu praćku i sistem Saham za rakete dugog dometa.

Tokom dvogodišnjeg rata u Gazi, Izrael je rasporedio veliki broj svojih odbrambenih sistema, uključujući Iron Dome, kako bi se suprotstavio raketama ispaljenim iz Gaze, Libana, Jemena i Irana. Međutim, izvještaji pokazuju da su ovi sistemi u nekoliko navrata zakazali.

Sporazum o prekidu vatre, postignut 10. oktobra, okončao je dvogodišnje izraelske napade koji su započeli 8. oktobra 2023. godine, uz podršku SAD-a, a rezultirali su šehidskom smrću više od 69.000 Palestinaca, ranjavanjem više od 170.000 i uništenjem 90 posto civilne infrastrukture Gaze.

Godinama je Izrael isticao Iron Dome – zajednički projekat Tel Aviva i Washingtona – kao efikasan sistem za suprotstavljanje raketama kratkog i srednjeg dometa, ali sistem nije uspio zaštititi izraelsko nebo u nekoliko navrata, uključujući i tokom rata s Iranom prošlog juna.

Također prošlog februara, interna izraelska vojna istraga otkrila je da se sistem protivraketne odbrane urušio u ranim jutarnjim satima napada 7. oktobra 2023. godine. Tog dana, palestinske grupe – posebno Hamas – izvele su iznenadni napad na izraelska naselja i vojne baze, ubivši i zarobivši brojne izraelske vojnike i doseljenike i prebacivši ih u Gazu; napad je izveden kao odgovor na kontinuiranu agresiju Izraela protiv palestinskog naroda i džamije Al-Aksa.