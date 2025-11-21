  1. Home
21 novembar 2025 - 22:12
Liban u 'kritičnoj fazi' dok premijer tvrdi da Izrael blokira pregovore o povlačenju

ABNA24: Libanski premijer Nawaf Salam kaže da Izrael odbija ući u pregovore o okončanju okupacije libanske teritorije, uprkos sporazumu o prekidu vatre iz prošlog novembra i javnoj retorici režima.

Salam je rekao da je libanski predsjednik Joseph Aoun ponudio početak razgovora s Izraelom kako bi razgovarali o njegovom povlačenju s pet graničnih ispostava.

"Ponavljam istu ponudu o pregovorima s Izraelom", rekao je Salam u intervjuu za Bloomberg u četvrtak, napominjući da je Izrael odbio odgovoriti na libansku ponudu.

Izrael i Hezbollah su se dogovorili o sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 27. novembra 2024. godine. Prema sporazumu, Tel Aviv je bio dužan da se u potpunosti povuče sa libanske teritorije, ali je zadržao snage stacionirane na pet lokacija, što je jasno kršenje Rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a i uslova sporazuma.

„To je za mene zagonetka. Oni traže pregovore, a kada mi pokažemo spremnost, oni ne pristaju na sastanak“, rekao je premijer.

„To je nešto što ću pokrenuti pred Amerikancima“, dodao je.

Njegove primjedbe uslijedile su nakon što je vlada premijera odobrila američki prijedlog za razoružavanje pokreta otpora Hezbollaha koji decenijama brani zemlju od vanjske agresije, posebno od izraelskog neprijatelja.

Hezbollah je osudio odluku vlade da ga razoruža kao „teški grijeh“, upozoravajući da bi takav potez oslabio zemlju od izraelske agresije. Narodna grupa otpora izjavila je da će u potpunosti ignorisati odluku, tretirajući je „kao da ne postoji“.

