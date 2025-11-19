Novi raskol u američkom desničarskom taboru; mlađa generacija protiv Izraela

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Nedavni razgovor između Tuckera Carlsona, utjecajnog američkog desničarskog voditelja, i Nicka Fuentesa, kontroverznog aktiviste i istaknute figure u pokretu "Amerika na prvom mjestu", otkrio je duboku podjelu u konzervativnom taboru u zemlji. U ovom razgovoru, Fuentes je oštro kritikovao izraelsku politiku u Gazi i uticaj pro-telavivskih lobija u Washingtonu, naglašavajući da značajan dio mlade desničarske generacije smatra tradicionalnu podršku Izraelu "skupom i štetnom za domaće interese Amerike". Carlson je također opisao kršćanski cionizam kao "herezu" i govorio o kolapsu starog diskursa bezuvjetne podrške Izraelu.

Prema analitičarima, ova promjena pristupa je nastavak trenda koji je započeo tokom ere Donalda Trumpa; perioda kada je, kršenjem političkih tabua i iskorištavanjem "ekonomije pažnje", kritika Izraela ušla u glavni tok američke desnice.

Američki historičar Ganz naglašava da je oko 30-40% mladih republikanaca pod utjecajem supkultura u online prostoru, okruženju u kojem su radikalne kritike Izraela i takve teorije jednostavno postale normalizovane. Prema njegovim riječima, Tucker Carlson sada igra ulogu koja prelazi okvire medijskog voditelja i pokušava usmjeriti ideološki smjer Republikanske stranke u smjeru "zamora od Izraela"; smjer koji tradicionalni konzervativci poput Bena Shapira i Marka Levina nisu u stanju kontrolirati.

U istoj atmosferi, Nick Fuentes je opisao političku situaciju u Americi i poziciju Donalda Trumpa kao znak „duboke društvene iscrpljenosti i razočaranja“. Govoreći o promjeni administracija od Busha do Bidena, rekao je da te promjene „nisu dovele do nikakve fundamentalne transformacije“ i da se ciklus skupih vanjskih politika, strukturne korupcije i neefikasnosti nastavlja. Prema Fuentesu, Trumpova privlačnost kao „nesistemske“ figure je također završena, a mnogi problemi prethodnih predsjednika ponovljeni su u Trumpovoj administraciji, što je, kako on vjeruje, ostavilo široko rasprostranjeno nezadovoljstvo u američkom društvu.