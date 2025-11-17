Iransko pravosuđe nalaže državnom tužiocu da provede istragu o odgovornosti SAD-a za ilegalnu agresiju

Govoreći u ponedjeljak, Gholamhossein Mohseni-Eje detaljnije je govorio o pravnim dimenzijama i posljedicama Trumpovog priznanja o njegovoj umiješanosti u terorističku agresiju na Iran u junu.

„Američki predsjednik je još jednom eksplicitno priznao da je počinio zločine protiv Irana i iranskog naroda, navodeći da je bio lično i direktno uključen u ... 12-dnevni rat. Ovo jasno i nedvosmisleno priznanje nosi značajne posljedice sa stanovišta pravnih i krivičnih pravila i odredbi međunarodnog prava“, dodao je.

„Stoga bi državni tužilac i zamjenik direktora pravosuđa za međunarodne poslove trebali pripremiti aranžmane za istragu ovog zločina i na međunarodnim i na domaćim sudovima.“

Mohseni-Eje je također naglasio da je priznanje jedan od najbolje dokumentovanih osnova za dokazivanje zločina.

Dana 6. novembra, Trump je priznao da je bio „u velikoj mjeri zadužen“ za napad na Iran.

Ranije ove sedmice, iranski ministar vanjskih poslova poslao je pismo šefu UN-a i predsjedniku Vijeća sigurnosti, rekavši da Trumpovo priznanje dokazuje direktnu ulogu Washingtona u zločinu agresije.

SAD i cionistički režim počinili su ratne zločine napadajući iranske građane, uključujući žene i djecu, naučnike, univerzitetske profesore, novinare i zatvorenike, te namjerno ciljajući civilnu infrastrukturu poput bolnica, nacionalnog radiodifuznog centra, zatvora i miroljubivih nuklearnih postrojenja, istakao je.

U međuvremenu, Araghchi je ponovio inherentno pravo Irana da koristi sve pravne kanale kako bi priveo pravdi odgovorne za agresiju i tražio naknadu za pretrpljenu štetu.

Također je pozvao UN da preduzme odgovarajuće mjere usmjerene na pozivanje SAD-a i okupacionog režima na odgovornost za njihova flagrantna kršenja.

Izrael je pokrenuo neizazvanu agresiju protiv Irana 13. juna, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je u zemlji poginulo najmanje 1.064 ljudi, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja. Kao odgovor, iranske oružane snage ciljale su strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu Al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističke agresije.