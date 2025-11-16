  1. Home
Upozorenje Ansarallaha Saudijskoj Arabiji: Predstojeći rat je bitka između istine i laži

16 novembar 2025 - 22:54
News ID: 1751067
ABNA24: Mohammad Al-Bukhaiti, član političkog biroa Ansarallaha, upozorio je Saudijsku Arabiju u poruci da će predstojeći rat biti odlučujuća bitka između istine i laži, te naglasio da će ova konfrontacija koristiti ili islamskom Ummetu ili njegovim neprijateljima.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvještaji ukazuju na to da Saudijska Arabija, uz direktnu podršku Sjedinjenih Država, priprema novi plan u Rijadu; plan koji se provodi dok Rijad još nije prihvatio mirovne prijedloge Sane.

Upozorenje Političkog biroa Ansarallaha

Mohammad Al-Bukhaiti, član Političkog biroa Ansarallaha, rekao je u svojoj poruci Saudijskoj Arabiji i njenoj vojsci: "Predstojeći rat je odlučujuća bitka; ne između Jemena i zemlje dva sveta mjesta, već između istine i laži, vjere i licemjerja."

Al-Bukhaiti je optužio Saudijsku Arabiju za početak rata zajedno s Washingtonom, pljačku imovine islamskog ummeta, saradnju s cionističkim režimom protiv Palestine i protivljenje vjeri.

