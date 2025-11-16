Upozorenje Ansarallaha Saudijskoj Arabiji: Predstojeći rat je bitka između istine i laži

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvještaji ukazuju na to da Saudijska Arabija, uz direktnu podršku Sjedinjenih Država, priprema novi plan u Rijadu; plan koji se provodi dok Rijad još nije prihvatio mirovne prijedloge Sane.

Upozorenje Političkog biroa Ansarallaha

Mohammad Al-Bukhaiti, član Političkog biroa Ansarallaha, rekao je u svojoj poruci Saudijskoj Arabiji i njenoj vojsci: "Predstojeći rat je odlučujuća bitka; ne između Jemena i zemlje dva sveta mjesta, već između istine i laži, vjere i licemjerja."

Al-Bukhaiti je optužio Saudijsku Arabiju za početak rata zajedno s Washingtonom, pljačku imovine islamskog ummeta, saradnju s cionističkim režimom protiv Palestine i protivljenje vjeri.