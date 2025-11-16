Iranska odbrambena moć napreduje bez zastoja

Hatami je dao ove komentare tokom sastanka sa članovima Civilne komisije Parlamenta u nedjelju, naglašavajući da su oružane snage posvećene kontinuiranom unapređenju odbrambenih sposobnosti nacije.

„Među komponentama nacionalne moći, one koje se odnose na odbranu pripadaju oružanim snagama i Vojsci Islamske Republike, i nismo izgubili ni trenutak u ovoj oblasti“, rekao je, napominjući da Iran „ozbiljno i kontinuirano teži poboljšanju ovih komponenti“.

Govoreći o 12-dnevnom ratu koji je Izrael nametnuo u junu, Hatami je opisao liderstvo, žrtve i nacionalnu koheziju kao ključne elemente koji su prisilili neprijatelja da zatraži prekid vatre.

Također je naveo odlučujuću ulogu vođe Islamske revolucije ajatolaha Seyeda Alija Hamneija, uz jedinstvo i otpornost iranskog naroda i oružanih snaga.

"Kohezija, empatija, uvid i odlučnost iranske nacije, zajedno s naporima oružanih snaga, prisilili su neprijatelja da zatraži prekid vatre", rekao je.

Hatami je također naglasio da je Iran odlučan očuvati i dalje ojačati svoje obrambene sposobnosti, dodajući da su lekcije naučene iz rata značajno povećale nacionalnu svijest i spremnost u suočavanju s budućim prijetnjama.

„Danas je, bez sumnje, naš narod svjesniji namjera neprijatelja nego u prošlosti. Jasno razumiju njihove zlonamjerne planove i znaju da put do suočavanja s neprijateljem leži u istim komponentama pobjede demonstriranim u 12-dnevnom nametnutom ratu“, rekao je.

Izrael je 13. juna pokrenuo očiglednu i ničim izazvanu agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je ubijeno najmanje 1.064 ljudi u zemlji, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja u teškom kršenju međunarodnog prava.

Kao odgovor, iranske oružane snage ciljale su strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističkog napada.