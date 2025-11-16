  1. Home
Iranska odbrambena moć napreduje bez zastoja

16 novembar 2025 - 22:50
ABNA24: Načelnik iranske vojske, general-major Amir Hatami, kaže da Islamska Republika kontinuirano radi na poboljšanju svojih odbrambenih sposobnosti kao odgovor na stalne prijetnje.

Hatami je dao ove komentare tokom sastanka sa članovima Civilne komisije Parlamenta u nedjelju, naglašavajući da su oružane snage posvećene kontinuiranom unapređenju odbrambenih sposobnosti nacije.

„Među komponentama nacionalne moći, one koje se odnose na odbranu pripadaju oružanim snagama i Vojsci Islamske Republike, i nismo izgubili ni trenutak u ovoj oblasti“, rekao je, napominjući da Iran „ozbiljno i kontinuirano teži poboljšanju ovih komponenti“.

Govoreći o 12-dnevnom ratu koji je Izrael nametnuo u junu, Hatami je opisao liderstvo, žrtve i nacionalnu koheziju kao ključne elemente koji su prisilili neprijatelja da zatraži prekid vatre.

Također je naveo odlučujuću ulogu vođe Islamske revolucije ajatolaha Seyeda Alija Hamneija, uz jedinstvo i otpornost iranskog naroda i oružanih snaga.

"Kohezija, empatija, uvid i odlučnost iranske nacije, zajedno s naporima oružanih snaga, prisilili su neprijatelja da zatraži prekid vatre", rekao je.

Hatami je također naglasio da je Iran odlučan očuvati i dalje ojačati svoje obrambene sposobnosti, dodajući da su lekcije naučene iz rata značajno povećale nacionalnu svijest i spremnost u suočavanju s budućim prijetnjama.

„Danas je, bez sumnje, naš narod svjesniji namjera neprijatelja nego u prošlosti. Jasno razumiju njihove zlonamjerne planove i znaju da put do suočavanja s neprijateljem leži u istim komponentama pobjede demonstriranim u 12-dnevnom nametnutom ratu“, rekao je.

Izrael je 13. juna pokrenuo očiglednu i ničim izazvanu agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je ubijeno najmanje 1.064 ljudi u zemlji, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja u teškom kršenju međunarodnog prava.

Kao odgovor, iranske oružane snage ciljale su strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističkog napada.

