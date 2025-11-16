900 palestinskih pacijenata umrlo u Gazi zbog kašnjenja u medicinskim evakuacijama

Više od 900 pacijenata umrlo je čekajući na medicinske evakuacije ograničene ograničenjima izraelskog režima u izdavanju putnih dozvola za liječenje izvan Gaze, saopćila je SZO u nedjelju.

SZO je objasnila da približno 16.500 pacijenata još uvijek čeka odobrenje za evakuaciju, uključujući 4.000 djece kojoj je hitno potreban medicinski transfer koji spašava živote.

Međunarodna organizacija upozorila je da bi svako daljnje odlaganje izraelskog režima u rješavanju kritičnih slučajeva u Gazi bilo smrtna presuda za pacijente kojima je odbijena evakuacija.

SZO je također napomenula da bolnice u Gazi rade s manje od polovine svog kapaciteta zbog nedostatka goriva, lijekova i osnovnih potrepština.

Od maja 2024. godine, SZO je provela 119 misija evakuacije, uspješno prebacivši 8.000 pacijenata na liječenje izvan Gaze, uključujući 5.500 djece.

Međutim, hiljade pacijenata ostaju u teškim uslovima, suočavajući se s neizvjesnom budućnošću usred kolapsa zdravstvenog sistema.

SZO je upozorila da skoro 4.000 djece u Gazi još uvijek čeka evakuaciju radi hitne medicinske pomoći.

Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da organizacija radi unutar Gaze na obnovi uništenih zdravstvenih službi i premještanju teško ranjenih pacijenata s teritorije mjesec dana nakon što je dogovoreno primirje.

U objavi na X, čelnik WHO-a izrazio je zahvalnost 30 zemalja koje su do sada prihvatile pacijente i pozvao druge da se pridruže, rekavši da „više od 16.500 pacijenata, uključujući gotovo 4.000 djece, čeka evakuaciju kako bi primili hitnu njegu izvan Gaze.“

Također je pozvao izraelski režim da otvori sve rute za evakuaciju Palestinaca.

U međuvremenu, agencija UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) saopštila je da izraelski režim namjerno ometa njihove operacije pomoći blokirajući dolazak vitalne pomoći u Gazu usred više od dvogodišnjeg genocidnog rata.

Generalni komesar UNRWA-e Philippe Lazzarini rekao je u četvrtak Četvrtom komitetu Generalne skupštine UN-a da režim osakaćuje humanitarne operacije dok se Palestinci suočavaju s početkom obilnih kiša i zime, uz oskudno sklonište ili pomoć.

Lazzarini je rekao da uprkos prekidu vatre koji nalaže prolaz humanitarne pomoći, izraelske režimske snage su dozvolile da samo dio onoga što je potrebno palestinskom narodu prođe.

Također, Lazzarini je zatražio od zemalja donatora da obezbijede više novca kako bi agencija mogla nastaviti svoje operacije u Gazi, upozoravajući da ozbiljni nedostaci finansiranja zbog smanjenja od strane Sjedinjenih Država ugrožavaju usluge UNRWA-e koje su vitalne za Palestince.