Mohammed al-Farah, u objavi objavljenoj na platformi društvenih medija X u subotu, izjavio je da će Sana'a odgovoriti istom mjerom svakoj strani koja šteti nacionalnim interesima Jemena ili nastoji potkopati njegov suverenitet.

Visoki zvaničnik Ansarullaha istakao je da Jemenci neće oklijevati da zaštite svoja prava i brane svoju vjeru i dostojanstvo svim legitimnim sredstvima.

„Vijeće sigurnosti nastavlja primjenjivati ​​najgori oblik dvostrukih standarda. Zatvorilo je oči pred genocidnim zločinima u Gazi u protekle dvije godine, podržavalo cionističkog neprijatelja dok mu se žeđ za krvlju nije ugasila, a sada prikriva opsadu i agresiju na Jemen bez moralnog ili pravnog stava“, rekao je.

Farah je dalje rekao da tijelo UN-a „nastavlja primjenjivati ​​dvostruke standarde u vrijeme kada je Gaza opustošena zbog paralizirajuće opsade i bombardiranja municijom američke i zapadnog porijekla. Jemenski narod je pod opsadom posljednjih 10 godina.“

Tvrdio je da je Vijeće sigurnosti postalo instrument za unapređenje zapadnih interesa, u kojem su ljudska prava definirana u skladu sa zapadnim željama, a međunarodni interesi gaze se isključivo u interesu Washingtona.

Farah je nastavio da su neke međunarodne organizacije u Jemenu postale alati za špijunažu za izraelskog neprijatelja, pod krinkom humanitarnog rada. „Ovo otkriva obim iskorištavanja institucija UN-a od strane cionista.“

Zvaničnik Ansarullaha pohvalio je suzdržavanje Rusije i Kine od obnavljanja sankcija Jemenu, opisujući stav Moskve i Pekinga kao utjelovljenje ljudskog i moralnog buđenja i svijesti o opasnosti američke politike koja koristi sankcije za podjarmljivanje nacija.

„Ono što SAD i njihovi zapadni partneri rade danas, u smislu otvorene podrške izraelskom neprijatelju oružjem i novcem i političkog prikrivanja zločina, otkriva da su sankcije protiv Jemena namijenjene da služe ciljevima cionističkog entiteta i da kazne jemenski narod zbog njihove postojanosti, nezavisnosti u donošenju odluka i solidarnosti s Gazom“, rekao je Farah.

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, koja je u petak dobila 13 glasova za i dva suzdržana glasa Rusije i Kine, dozvoljava ciljane finansijske i putne sankcije protiv određenih jemenskih pojedinaca do 14. novembra 2026. godine.

Jemen je pogođen nasiljem i haosom od 2014. godine. Kriza je eskalirala godinu dana kasnije kada je vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula razornu zračnu kampanju s ciljem svrgavanja pokreta Ansarullah s vlasti.

Tekući sukob u Jemenu navodno je rezultirao smrću desetina hiljada ljudi, a Ujedinjene nacije upozoravaju da se 14 miliona ljudi suočava s prijetnjom gladi.