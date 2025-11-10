Zapad nije u poziciji da komentariše domet iranskih raketa

"Trenutna debata o iranskim raketama nije iz stvarnih sigurnosnih zabrinutosti, već služi kao alat za vršenje pritiska i ograničavanje odbrambene moći zemlje", rekao je u ponedjeljak sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana Ali Larijani.

Dodao je da je nebitno da Zapad komentariše domet iranskih raketa, dovodeći u pitanje njihovu umiješanost u ovo pitanje.

„Kakve veze ima sa Zapadom da komentariše domet iranskih raketa?“, upitao je.

Larijani, koji je bio bivši pregovarač za nuklearna pitanja, naglasio je da zapadne zemlje također koriste nuklearno pitanje kao izgovor za gajenje neprijateljstva prema iranskoj naciji, rekavši da SAD i Evropa pokreću pitanja o dometu iranskih raketa s ciljem nametanja kontrole i dominacije.

„Nijedna zemlja nema pravo da se miješa u odbrambenu moć iranske nacije“, što je pitanje nezavisnosti, istakao je Larijani.

Sjedinjene Američke Države i njihovi evropski saveznici više su puta pozivali da svaki budući sporazum o iranskim nuklearnim aktivnostima uključi i njegov program balističkih raketa.

Teheran je dosljedno odbijao taj zahtjev, rekavši da se o njegovim vojnim sposobnostima ne može pregovarati.

Iran je održao pet rundi pregovora o zamjeni nuklearnog sporazuma iz 2015. godine prije američko-izraelskih zračnih napada na zemlju i njena nuklearna postrojenja sredinom juna.

U svojim izjavama, Larijani je dalje ukazao na odnose Irana i Zapada i stav Islamske revolucije o političkoj, kulturnoj i ekonomskoj nezavisnosti zemlje, dodajući: „Iran ne traži kontrolu [nad drugim nacijama] niti je podložan dominaciji bilo koje sile.“

Od pobjede Islamske revolucije, Iran je povećao svoje trgovinske odnose s Istokom, muslimanskim zemljama i susjedima, iako je Zapad godinama bio glavni trgovinski partner Irana, primijetio je sekretar SNSC-a.

Oštro je osudio arogantnu politiku Zapada u pogledu političkih i sigurnosnih pitanja, rekavši da je ta politika rezultirala krizom u saradnji s Iranom.

Larijani je naglasio važnost održavanja iranske nezavisnosti "jer sloboda, kultura i ekonomija neće ostati stabilne u odsustvu nezavisnosti".

Zapad, pod krinkom zagovaranja ljudskih prava i mira, stoljećima je bio glavna prepreka nezavisnosti nacija, ustvrdio je.

Najviši iranski sigurnosni zvaničnik opisao je nacionalno jedinstvo kao "najveću vrijednost" zemlje, upozoravajući na zavjere za slabljenje volje iranskog naroda.

Rekao je da je iranska nacija u protekle četiri decenije, posebno tokom američko-izraelskog rata sredinom juna, dokazala da nikada neće popustiti po pitanju svoje nezavisnosti.

"Iran se neće povući sa svog puta nezavisnosti i dostojanstva, čak i ako to znači suočavanje s potpunom konfrontacijom", naglasio je.

Ponovo je potvrdio volju iranske nacije da bude jaka i racionalna suočena s "modernom brutalnošću".