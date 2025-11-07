  1. Home
Pezeshkian: Podjele među muslimanima služe globalnom cionizmu

7 novembar 2025 - 22:46
ABNA24: Predsjednik Masoud Pezeshkian kaže da su podjele i nesloga među muslimanima upravo ono što neprijatelji islama žele.

Pezeshkian je u četvrtak rekao grupi sunitskih klerika i vjerskih učenjaka u zapadnoj iranskoj pokrajini Kordestan u Sanandaju da se islamski svijet samo kroz jedinstvo, vjeru i povratak islamskom bratstvu može suočiti sa zavjerama Sjedinjenih Država, Izraela i globalnog cionizma.

Predsjednik je upozorio da unutrašnje podjele služe interesima neprijateljskih sila.

„Ovi raskoli su ono što Izrael, Sjedinjene Američke Države i globalni cionizam traže - da islamsku naciju drže zaokupljenom unutrašnjim sporovima dok oni čine bilo kakvu agresiju koju žele“, rekao je.

Predsjednik je Izrael opisao kao „mali entitet uspostavljen agresijom“ koji je uspio preživjeti i uzrokovati probleme islamskom svijetu zbog podjela među muslimanima.

„Ako među nama prevladaju jedinstvo i kohezija, nijedna sila se neće usuditi poželjeti islamske zemlje“, rekao je, dodajući da unutrašnji nesklad leži u korijenu mnogih nesreća muslimanskog svijeta i „samo povratkom vjeri, bratstvu i pridržavanju božanskog užeta možemo prevladati ovaj ciklus.“

Predsjednik je izrazio žaljenje što je princip bratstva - temelj religije i morala - zaboravljen, što omogućava neprijateljima da iskoriste ovu slabost.

„Zaboravljanje ove istine udaljilo je islamski ummet od solidarnosti i otvorilo vrata stranom utjecaju. Povratak ovom kur'anskom principu znači obnovu jedinstva“, rekao je.

Pezeshkian je rekao da je prvi korak ka reformi njegovanje jedinstva i kohezije. „Ako se naše ruke i srca ujedine, prevladat ćemo teškoće. Ne obećavam trenutna rješenja - to je nemoguće - ali čvrsto vjerujem da ćemo kroz jedinstvo postepeno prevladati teškoće.“

Iranski predsjednik stigao je u četvrtak u Sanandaj, glavni grad provincije Kordistan, kako bi se sastao s različitim segmentima stanovništva i aktivistima iz različitih oblasti.

Tokom putovanja, predsjednik Pezehskian će se sastati s intelektualcima i kulturnim aktivistima, ekonomskim aktivistima i političkim aktivistima, kao i održati sastanak o razvoju obrazovne pravde i sastanak o provincijskom planiranju i razvoju.

Predsjednik je rekao da će, u duhu solidarnosti među narodom i vjerskim vođama, vlada raditi na rješavanju izazova zemlje kroz saradnju između sveštenstva i nacije.

„Održani su brojni stručni sastanci s lokalnim menadžerima, predstavnicima i stručnjacima u pokrajini i doneseni su zaključci“, rekao je Pezeshkian, dodajući da se neke odluke moraju donijeti na pokrajinskom nivou.

„Vlada će delegirati što je više moguće ovlaštenja lokalnim administracijama.“

