Šef iranskog parlamenta kaže da muslimanske države "trebaju upotrijebiti silu" protiv Izraela

Komentari su uslijedili tokom posjete Islamabadu, gdje se u četvrtak sastao sa naučnicima i političkim ličnostima u iranskoj ambasadi.

Qalibaf je započeo svoje izlaganje pohvalom pakistanske javne podrške Iranu tokom 12-dnevne američko-izraelske agresije na Iran u junu. Rekao je da ga je pakistanska poruka solidarnosti tokom agresije uvjerila da Pakistan učini svojom prvom stranom destinacijom nakon rata.

„Muslimanske nacije trebaju upotrijebiti silu protiv cionističkog režima; naša moć je naša logika, ali kada nema razumijevanja, morate pokazati silu. Ovaj režim [Izrael] ne razumije nijedan drugi jezik“, rekao je.

Dana 13. juna, Izrael je pokrenuo ničim izazvanu agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je ubijeno najmanje 1.064 ljudi u zemlji, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile. Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje međunarodnog prava.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističkog napada.

Iznoseći detalje o legitimnom odgovoru Irana na agresiju, Qalibaf je napomenuo da je američka intervencija „spasila“ Izrael.

„Sjedinjene Američke Države su kontrolisale i oživjele komandni centar sa svojim savjetnicima i komandantima“, rekao je, ukazujući na veliko uništavanje izraelskih ciljeva pogođenih iranskim raketama sa udaljenosti od oko 2.000 kilometara.

Bez američke podrške, režim bi pretrpio „težak poraz za manje od sedam dana“, dodao je.

Izrael nije uspio u svom cilju brisanja imena Palestine, rekao je, dodajući: „Ne samo muslimanske zemlje, već cijeli svijet se zalaže za prava Palestinaca.“

Pozvao je muslimanske zemlje da se ujedine i djeluju zajedno. „Moramo, približavajući se jedni drugima, stvoriti uslove za uništenje ovog režima“, rekao je.

„Uz podršku SAD-a, cionistički režim nastoji zadati udarce muslimanskom svijetu i trenutno bombarduje Libanon, Siriju i druge muslimanske zemlje.

„Ako vode rat protiv Irana, nastoje spriječiti Iran da bude nezavisan i moćan; "Žele slab Iran kako bi ga dezintegrirali. Istu situaciju vidite u Siriji, Libiji i Libanu", dodao je.

Na drugim mjestima u svojim komentarima, Qalibaf je ukazao na napore Washingtona da normalizuje veze između izraelskog režima i nekih regionalnih zemalja u okviru takozvanih Abrahamovih sporazuma. "Nijedna muslimanska zemlja ne bi trebala sebi dozvoliti uspostavljanje veza s neprijateljem islama i muslimana", naglasio je.

Oštro je osudio "nametnute mirovne" sporazume i rekao da oni dijele muslimanski svijet na stranu koja će biti napadnuta i stranu koja mora prihvatiti normalizaciju. Prikazao je te sporazume kao dio šire strategije slabljenja nezavisnih muslimanskih država.

Qalibaf je ponovio poziv na jedinstvo širom muslimanskog svijeta. Rekao je da ako Izrael napadne bilo koju muslimansku državu, "svi muslimani se moraju suočiti s tim".

Pozvao je na jaču saradnju u nauci, tehnologiji i obrazovanju, dodajući da muslimanske zemlje moraju biti nezavisne i moćne u mnogim oblastima, posebno u visokoj tehnologiji, kako bi nadoknadile vijekove zaostalosti.

Na čelu parlamentarne delegacije, Qalibaf je u srijedu ujutro otputovao u Islamabad na poziv svog pakistanskog kolege, Ayaza Sadiqa.

Pakistanski premijer poziva na jedinstvo muslimana i jače veze s Iranom

Kao dio svojih programa u Islamabadu, Qalibaf se u petak sastao i razgovarao s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom.

Tokom sastanka, Sharif je potvrdio posvećenost svoje zemlje jačanju saradnje s Iranom, rekavši da obje nacije igraju važnu ulogu u promovisanju globalnog mira i jedinstva muslimana.

Pozdravljajući Qalibafa, Sharif je prenio "tople pozdrave i poštovanje" vođi iranske islamske revolucije, ajatolahu Aliju Hamneiju, i predsjedniku Masoudu Pezeshkianu. "Pakistan i Iran, kao dvije bratske muslimanske zemlje, dijele čvrstu posvećenost..."