Snažne veze Irana i Saudijske Arabije donose pozitivan regionalni i globalni utjecaj

Kazem Gharibabadi dao je ove komentare u objavi na X nakon posjete Saudijskoj Arabiji s ciljem produbljivanja saradnje i koordinacije između dvije regionalne sile.

Zamjenik ministra vanjskih poslova naglasio je da su Iran i Saudijska Arabija, povezani mnogim zajedničkim interesima i međusobnim poštovanjem, u dobroj poziciji da služe zajedničkom dobru svojih naroda i unaprijede regionalni mir.

Gharibabadi je detaljno opisao svoj sastanak sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Saudijske Arabije za međunarodne poslove, Abdulrahmanom al Rassijem.

Rekao je da su se razgovori fokusirali na jačanje saradnje unutar međunarodnih, regionalnih i multilateralnih organizacija, kao i na unapređenje ključnih područja poput ljudskih prava te pravne i pravosudne saradnje.

Zvaničnici su također razmijenili mišljenja o jačanju ključne uloge Organizacije islamske saradnje (OIC).

Gharibabadi je rekao da je naglasio potrebu da OIC igra snažniju ulogu u rješavanju kritičnih pitanja, uključujući osudu zločina izraelske okupacije u Gazi i njenih agresija u regiji, uz istovremeno proširenje saradnje među državama članicama.

Iranski zvaničnik izrazio je optimizam u pogledu buduće putanje odnosa Teherana i Rijada, navodeći želju za ubrzanim napretkom.

„Nadamo se da će se kroz kontinuirano praćenje, komunikaciju i stalni dijalog između dvije vlade, rastući trend odnosa između vlada i naroda Irana i Saudijske Arabije nastaviti većom brzinom i kvalitetom“, rekao je.

Iran i Saudijska Arabija normalizirali su odnose prema sporazumu potpisanom u Pekingu u martu 2023. godine, uz posredovanje Kine, kojim je predviđeno ponovno uspostavljanje punih diplomatskih odnosa, uključujući ponovno otvaranje ambasada, u roku od dva mjeseca.

Obnovljeni diplomatski angažman se smatra korakom ka stabilnijem, samoupravnom regionalnom sigurnosnom okviru.