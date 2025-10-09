Izrael bombardovao razne dijelove Gaze uprkos objavi o sporazumu o prekidu vatre

Lokalni mediji izvještavaju da su u četvrtak izraelske snage izvele intenzivno bombardiranje u nekoliko područja Pojasa Gaze, ubivši i ranivši desetine ljudi u posljednjih nekoliko sati.

Teški zračni napadi i artiljerijsko granatiranje prijavljeni su u gradu Gazi i Khan Younisu tokom noći.

Izvješteno je i da su izraelski kvadkopteri bacali bombe na civile u gradu Gazi, najvećem urbanom centru na palestinskoj teritoriji. Zdravstveni zvaničnici rekli su da je najmanje devet ljudi ubijeno u napadima od zore.

U međuvremenu, izraelski tenkovi su blokirali cestu al-Rasheed kako bi spriječili raseljene Palestince da se vrate svojim domovima u sjevernoj Gazi s juga.

Izraelske snage su povremeno ispaljivale bojevu municiju i artiljerijske granate na civile.