Šejh Naim Qassem: Razoružavanje otpora je samoubostvo za Liban

„Neka Amerika zna da ćemo se braniti čak i ako se odigra najgori mogući scenario. Razoružanje se nikada neće dogoditi da bi se postigao cilj Izraela, čak i ako se cijeli svijet ujedini protiv Libana i namjerava da vodi rat“, rekao je šeik Kasem u subotu dok je održavao televizijski govor povodom godišnjice rođendana Hazreti Fatime.

Dodao je da Hezbollah neće odustati od takvog stava, jer je to najčasniji nacionalni stav, koji ne zahtijeva potvrdu od onih sa mračnom i kriminalnom pozadinom, te historijom pobune i korupcije.

Šehh Kasem je istakao da je Hezbollah postigao četiri velika dostignuća: oslobodio je libanonske teritorije, ostao čvrst, odvratio cionističkog neprijatelja i zaustavio invaziju na Libanon.

Vođa Hezbollaha upozorio je da će Libanon prestati postojati predajom, da neće imati budućnosti predajom i da će njegova historija biti potpuno izbrisana.

„S Izraelom, u Libanu ne bi bilo mjesta ni za muslimane ni za kršćane. Budite oprezni - ova zavjera je vrlo opasna i mogla bi dovesti do propasti Libana. Žele oslabiti Hezbollah i održati vojsku minimalno naoružanom kako bi Libanon bio nemoćan“, primijetio je šejh Kasem.

Naglasio je da „glavni problem Libana nije to što država mora imati monopol na oružje u zemlji. Ovo je američko-izraelska zavjera da se Libanu oduzme snaga i ostavi ga bespomoćnim pred prijetnjama.“

Vođa Hezbollaha rekao je da je plan u kontekstu projekta "Veliki Izrael" režima u Tel Avivu, upozoravajući da bi predaja dovela do prestanka postojanja Libana.

Također je pozvao vladu u Bejrutu da "preispita svoje stavove i preračuna se, te da ne čini daljnje ustupke".

Šejh Kasem je okrivio sankcije predvođene SAD-om i raširenu korupciju za pogoršanje ekonomskih uvjeta u Libanu, navodeći da Washington od 2019. godine radi na sabotiranju stanja u Libanu i stvaranju haosa unutar zemlje kako bi više ne bila u stanju djelovati samostalno.

Potvrdio je da je neprijateljski plan nakon atentata na Sayyeda Hassana Nasrallaha i nekoliko vojnih zapovjednika bio uništenje Hezbollaha.

„Vodili smo žestoku bitku i uspjeli smo spriječiti neprijatelja da postigne ovaj cilj“, pojasnio je.

Šejh Kasem je rekao da jedinstvo i postojanost mogu odvratiti bilo kakvu vojnu operaciju protiv Libana, naglašavajući da Izrael neće pokrenuti čin agresije bez zelenog svjetla SAD-a.

Vođa Hezbollaha je također izjavio da je Libanon ušao u „novu fazu“ od kada je sporazum o prekidu vatre stupio na snagu 27. novembra 2024. godine.

„Hezbollah je učinio sve što je potrebno da provede sporazum i pomogne libanonskoj vladi“, izjavio je on.

Šejh Kasem se zakleo da će braniti postojanje Libana, rekavši da je otpor neodvojiv od zemlje i naroda.

Izjavio je da je uloga Hezbollaha suprotstavljanje agresiji, dok je sprječavanje rata obaveza libanonske države.

Vođa Hezbollaha je rekao da je njegov pokret otpora spreman u potpunosti sarađivati ​​s libanonskom vojskom kako bi se uspostavio suverenitet, ali se neće predati izraelskom neprijatelju.