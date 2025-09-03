Atlantic: Iran kuje novi put i zaobilazi svoje neprijatelje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američka publikacija je u članku ispitala put iranske regionalne strategije i pokušala predstaviti narativ opadanja i prikazati iranske alate odvraćanja kao oslabljene; ​​međutim, pažljiv pregled ovog izvještaja pokazuje da je nekoliko fundamentalnih tačaka o stabilnosti Irana, njegovom dugogodišnjem regionalnom utjecaju i nastavku identiteta otpora Islamske Republike jasno vidljivo.

U ovom članku, časopis Atlantic se osvrće na nedavne napade SAD-a i cionističkog režima na Iran i snage otpora, ali istovremeno, citirajući Michaela Dorna, višeg saradnika na Hudson institutu, piše: „Pogođeni su, ali ne vidim znakove da padaju.“

Prema američkom časopisu, Iran se više puta oživio i savladao nedaće preispitujući svoju strategiju i pronalazeći načine da zaobiđe SAD i cionistički režim; nešto što se očekuje da će se ponoviti i ovaj put.

Atlantic se također poziva na riječi Vrhovnog vođe revolucije, Seyyeda Alija Hamneija, o nedavnom zločinu SAD-a i okupacionog režima, te ga citira kako piše: „Front otpora nije komad opreme koji se može uništiti, dezintegrirati ili uništiti. Ovaj front neće oslabiti pod pritiskom, već će ojačati.“

U tom smislu, američki diplomatski zvaničnik je za The Atlantic rekao: „Iranska strategija i danas funkcioniše. Bojim se da ćemo izgubiti pristup regiji prije nego što završimo njihov posao.“

Govoreći o udarcima nanesenim osovini otpora, američki mediji su priznali da ova osovina nije poražena, već je određivala geopolitičke odnose regije i izazivala bogate zapadne zemlje u posljednjih 20 godina.

Opisujući otpornost otpora, The Atlantic se osvrnuo na američki napad na Irak i otpor Sayyeda Muqtade al-Sadra, te napisao, misleći na Ricarda Sancheza, komandanta američkih kopnenih snaga u Iraku: „Sanchez je rekao da mu je misija bila ubiti Muqtadu al-Sadra, ali je bilo nemoguće ignorirati činjenicu da je Muqtada al-Sadr držao govore pred velikim masama i da su Sanchezove izjave snimljene u rovovima na nepoznatim lokacijama.“

S druge strane, članak također priznaje da Hamas i dalje stoji uprkos dvogodišnjem bombardiranju i opsadi, te da se samo to preživljavanje smatra „vrstom pobjede“.

Američka publikacija se također bavi Irakom i napominje da nakon atentata na Kasema Soleimanija, grupe otpora u zemlji i dalje igraju dominantnu ulogu u političkoj i ekonomskoj strukturi Iraka, te da su mnoge od njih zadržale svoju otvorenu lojalnost Iranu.

Ističući da se osovina otpora danas nalazi u teškoj situaciji, članak priznaje da je Iran sposoban pronaći nove strategije za suočavanje sa svojim neprijateljima.

Atlantic također ukazuje na reakciju javnog mnjenja u Iranu i priznaje da su čak i mnogi domaći kritičari vlade zauzeli jedinstven stav u skladu s vladom tokom sukoba sa cionističkim režimom i Sjedinjenim Američkim Državama.