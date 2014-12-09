Terorističko-tekfirijska grupacija DAIŠ je tokom dana minirala zgrade civilnog i bezbjedonosnog upravitelja iračkog grada Musela.







Web portal El Jeum el Sabe'a je pisao da je jedan izrački zvanipčnik rekao da su teroristi DAIŠ-a postavili eksplozivne naprave u navedene zgrade i da su detonirali eksploziv. Isti izvor je rekao: „Komandanti DAIŠ-a su u ovim zgradama održavali svoje sastanke. U cilju sprečavanja da iračke vojne snage iste prostorije u budućnosti koriste za svoje potrebe danas su ih minirali i digli u zrak.“