U objavi na svom X računu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi pratio je niz neuspjelih taktika pritiska Washingtona protiv Teherana u historiji Washingtona i opise koje je koristio za njih.

Citirajući tvit bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, Araghchi je rekao da su Sjedinjene Države prije 14 godina uvele "najgore sankcije u historiji", ali da te mjere nisu uspjele.

Prije osam godina, za vrijeme Trumpovog prvog mandata, dodao je, Washington je pokrenuo svoju kampanju "maksimalnog pritiska" protiv Teherana, koja je također propala.

Prije pet mjeseci, Sjedinjene Države su zahtijevale "bezuvjetnu predaju" od Irana, ali i taj napor nije uspio, tvrdio je vodeći iranski diplomata, misleći na Trumpov zahtjev nakon zajedničke 40-dnevne američko-izraelske agresije na Iran krajem februara.

Araghchi je rekao da Washington sada pribjegava svojoj najnovijoj kampanji opisanoj kao "najrazornija ekonomska operacija ikada", koja će "biti osuđena na propast".

"Već smo vidjeli ovaj film. Isti bik. Drugačiji nasilnici", napisao je.

Neuspjeh u vojnom ratu doživio je u srijedu neuspjeh u vojnom ratu, a Trump je u srijedu očajnički pribjegao ekonomskom pritisku na iransku ekonomiju, prijeteći "ogromnim ekonomskim posljedicama" svakoj zemlji koja pomaže Teheranu ili posluje s njim.

„Danas objavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikada poduzetu protiv bilo koje zemlje!“, hvalio se Trump na Truth Social. „Svaka zemlja koja dozvoli svojim finansijskim institucijama, preduzećima, aerodromima ili vladinim subjektima da pruže bilo kakvu vrstu spasa Iranu, suočit će se s ogromnim ekonomskim posljedicama.“

U saopštenju objavljenom u četvrtak, iransko Ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo novu rundu američkih ekonomskih sankcija protiv zemlje, navodeći da mjere predstavljaju "ekonomski terorizam" i "zločine protiv čovječnosti".

„Ekonomske sankcije i pritisak su druga strana iste medalje kao vojni rat i agresija“, saopštilo je ministarstvo, naglašavajući da je oslanjanje Washingtona na obje politike dovelo u opasnost globalni mir i sigurnost.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi također je u četvrtak upozorio Sjedinjene Države da će intenziviranje "neuspješne" politike protiv Irana dovesti samo do daljnjih neuspjeha, dok Washington pribjegava ekonomskom pritisku nakon što je priznao poraz u svojoj vojnoj agresiji protiv te zemlje.