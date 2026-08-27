Jedinstvo islamskog ummeta je način suočavanja sa zavjerama neprijatelja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Šejh Ali Al-Khatib, zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog vijeća šiita Libana, izjavio je na ceremoniji otvaranja 40. Konferencije islamskog jedinstva: Islamski ummet danas se suočava s mnogim civilizacijskim izazovima koji su uništili mnoge mogućnosti ummeta.

Navodeći da iza ovih zavjera stoje kriminalci koji ne priznaju nikakva ljudska prava i da su pristalice ovih kriminalaca partneri u tim zavjerama, pojasnio je: Zavjere neprijatelja nas tjeraju da se pridržavamo misije Poslanika (s.a.v.s.), koja je oličenje morala i dobrote.

Šejh Ali Al-Khatib je nastavio: Danas svjedočimo da je islamski Iran uspio da se suprotstavi neprijatelju uzvišenim savremenim idejama koje proizlaze iz razmišljanja šehidskog vođe i primjenom zakona islama, te da je uspio da nacrta novu mapu puta na Bliskom istoku ekonomijom otpora.

Navodeći da se približavamo povoljnim vremenima tokom Sedmice jedinstva, naglasio je da je otpor Irana protiv njegovih neprijatelja rezultat jedinstva koje Kur'an naglašava.

Potpredsjednik Vrhovnog vijeća šiita u Libanu dodao je: Današnji uslovi u islamskom svijetu zahtijevaju od nas da više nego ikad ojačamo svoje jedinstvo i budemo zajedno kako bismo mogli savladati neprijatelje i eliminirati izazove i probleme, te da kroz konstruktivne dijaloge na nivou islamskog svijeta možemo tražiti praktična rješenja za jedinstvo i suočavanje sa svakom agresijom neprijatelja.

Zaključio je svoj govor osvrćući se na jedan od govora Šehida Revolucije, koji je rekao: Kako ne možemo biti jedan ummet sa dvije milijarde muslimana; ako se krećemo u jednom smjeru, moći ćemo biti ujedinjena nacija?

Al-Khatib je dodao: Šehid Hamenei je stalno naglašavao da moramo mobilizirati kapacitete islamskih zemalja da djeluju protiv zavjera neprijatelja, jer je upravo ta podjela uzrokovala da neprijatelji djeluju protiv islamskih zemalja.