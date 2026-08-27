Diplomatski napori za oživljavanje pregovora Teherana i Washingtona: Hormuz u centru konsultacija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), katarski premijer Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani danas odlazi u Teheran na konsultacije o nastavku diplomatskih pregovora za okončanje rata i smanjenje tenzija. Očekuje se da će sloboda plovidbe u Hormuškom moreuzu i načini smanjenja tenzija između strana biti među najvažnijim temama njegovih razgovora.

Istovremeno, Iranski korpus revolucionarne garde najavio je sporazum između Teherana i Muskata o podjeli plovnog puta i njegovih prihoda; međutim, pomorski saobraćaj u moreuzu i dalje se suočava s poremećajima.

S druge strane, prema izvještaju Bloomberga, američka vojna komanda planira održati sastanak sa svojim evropskim saveznicima nakon što postigne sporazum s Iranom kako bi razgovarali o koordinaciji misije za osiguranje sigurnosti plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Ove konsultacije su prethodno trebale biti održane u obliku međunarodne konferencije koju bi organizovale SAD, ali sada je plan da se održi sastanak između američkih vojnih zapovjednika i njihovih evropskih kolega nakon što se dogovor usaglasi.

Uprkos kontinuiranim diplomatskim naporima, situacija s plovidbom u Hormuzu ostaje krhka. Britanska uprava za pomorske operacije saopštila je da je tanker za naftu u moreuzu pogođen neidentificiranim projektilom i da se zapalio, što je kasnije stavljeno pod kontrolu; svi članovi posade su sigurni i nema izvještaja o šteti po okoliš.

Međutim, Keplerovi podaci pokazuju blagi porast broja brodova koji prevoze osnovnu robu, s 10 brodova koji su prošli kroz moreuz u srijedu, u poređenju s osam u utorak.

U međuvremenu, SAD jačaju svoje vojno prisustvo u regiji, a nosač aviona USS Theodore Roosevelt trebao bi u narednim sedmicama napustiti San Diego i krenuti prema zoni odgovornosti Centralne komande SAD-a. Nosač aviona, koji će biti raspoređen sa vlastitim brodovima i zračnim krilom, imat će misiju dužu od sedam mjeseci i vjerovatno će zamijeniti USS George Washington.

Ovi događaji dolaze dok tržište nafte čeka sudbinu pregovora i situaciju u Hormuškom moreuzu; Brent sirova nafta pala je za 0,7 posto na 87,24 dolara, dok je West Texas Intermediate sirova nafta pala za 0,7 posto na 81,67 dolara po barelu.