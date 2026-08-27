Suđenje desetinama šiitskih učenjaka u Bahreinu; optužbe pod sjenom sumnje i zabrinutost zbog eskalacije pritiska

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), suđenje desetinama šiitskih učenjaka i vjerskih lica u Bahreinu se nastavlja, dok se proces održavanja saslušanja, način na koji se iznose iskazi i tvrdnje svjedoka suočavaju s ozbiljnim kritikama i pitanjima. Kritičari slučaja smatraju da optužbe protiv optuženih nemaju dovoljnu osnovu i da bi ovaj proces mogao produbiti jaz između vlade i značajnog dijela bahreinskog društva.

Na posljednjem sudskom ročištu, koje je održano 19. augusta, postupak je trajao više od 13 sati.

Prema objavljenim izvještajima, sudije i optuženi bili su prisutni u dvije odvojene sale, a neki svjedoci su prisustvovali ročištu i putem video veze.

Jedan od svjedoka se također pojavio na sudu sa pokrivenim licem dok je davao iskaz; pitanje koje je postalo jedna od tačaka pažnje u procesu suđenja.

Tokom ovog ročišta, advokati optuženih postavili su nekoliko pitanja o tvrdnjama svjedoka. Između ostalog, jedan od svjedoka je upitan o konceptu "vilajet al-fakih", na što je, prema objavljenim izvještajima, imao poteškoća s odgovorom. Iznesene su i tvrdnje o vezi između ajatolaha šeika Ise Kasima i osnivanja "Islamskog vijeća učenjaka", što je popraćeno prigovorima advokata u slučaju i pitanjima o vjerodostojnosti i koherentnosti izjava svjedoka.

Drugi dio saslušanja bio je posvećen izjavama šejha Hanija al-Banne. U svojoj odbrani sebe i ostalih optuženih, naglasio je da se slučaj ne može smatrati samo suđenjem nekolicini pojedinaca i tvrdio je da je ovaj proces bio usmjeren na šiitsku zajednicu i identitet Bahreina.

U vezi s dokumentima predstavljenim kao "priznanja" optuženih, također je tvrdio da hiljade stranica ovih dokumenata nikada nisu dostavljene optuženima i da su neka priznanja dobijena pod prisilom, te je pozvao na pregled snimaka s kamera pravosudnih institucija kako bi se razjasnio proces ispitivanja.

Prema ovim izvještajima, kritikovan je i način na koji je sud postupao u vezi sa izjavama šejha al-Banne.

Navodi se da je sudija više puta bio suočen sa oštrim reakcijama i pokušajima da se zaustave njegove izjave tokom govora.

Kritičari suđenja smatraju da takve reakcije, zajedno sa navodnim kontradikcijama u svjedočenjima, ističu potrebu za temeljitijim ispitivanjem dokaza i garancijama prava optuženih u sudskom procesu.

U međuvremenu, porasla je zabrinutost zbog sudbine slučaja. Neki posmatrači su pokrenuli mogućnost izricanja teških kazni, uključujući duge zatvorske kazne ili optužbe sa jakim sigurnosnim i političkim motivima.

Kritičari smatraju da bi nastavak ovog procesa bez obezbjeđivanja efikasne odbrane i transparentnog rješavanja navoda vezanih za način ispitivanja i dobijanja priznanja mogao imati široke društvene i političke posljedice.

Sveukupno, suđenje je sada postalo jedan od najvažnijih slučajeva vezanih za situaciju šiitskih vjerskih lica u Bahreinu.

Kontinuirano pritvaranje i suđenje vjerskim licima, zajedno sa nedostatkom jasnih znakova smirivanja tenzija, povećalo je vjerovatnoću produbljivanja unutrašnjeg raskola. Stoga, posmatrači vide put do održivog ishoda u smanjenju tenzija, osiguravanju pravičnog suđenja i postizanju političkog rješenja za okončanje slučaja.