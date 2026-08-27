Iračka nacija osujetila neprijateljski plan odvajanja od učenjaka

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ured ajetullaha Muhameda Yaqubija, učenjaka iz Nedžefa, objavio je u saopštenju da pozdravlja ajetullaha Mohsena Qomija, šefa međunarodnih odnosa u Uredu vrhovnog vođe, ajetullaha sejjida Modžtabe Hosseinija, predstavnika vrhovnog vođe u Iraku, i prateću delegaciju.

Tokom sastanka, prisutni su prenijeli poruku zahvalnosti iranskog vrhovnog lidera vjerskim vlastima Nedžefa i široj iračkoj naciji, u kojoj je pohvaljeno prisustvo miliona Iračana na dženazi ubijenog vođe i vrijedne usluge koje su pružili milionima iranskih hodočasnika tokom hodočašća Erbein.

Ajetullah Yaqubi je na sastanku naglasio: Ovi veliki stavovi otkrivaju odanost iračke nacije Svemogućem Bogu i Časnom Poslaniku (s.a.v.s.) i njegovom čistom Ehli Bejtu, njihovu čvrstu vjeru u projekat islama i vodstvo vjerskih autoriteta, te njihovo protivljenje ugnjetavanju, agresiji i aroganciji.

Dodao je: Ovim stavovima, irački narod je osujetio planove neprijatelja da stvore jaz između nacije i Božanskih učenjaka, a također je otklonio sumnju da islamski projekat nije sposoban voditi naciju ka sreći, prosperitetu i pravednosti.

Vjerski autoritet je nastavio: Iako cijena ovog puta može biti vrlo teška i bolna, njegovi blagoslovi za čovječanstvo olakšavaju teškoće ovih nesreća; Baš kao što je žrtva Imama Huseina (a.s.) dala pravi život čovječanstvu kroz generacije.