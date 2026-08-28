Poruka ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija: Zabranjeno je narušavanje društvene kohezije

Tekst poruke vrhovnog vođe Islamske revolucije glasi:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,

Prva sedmica mjeseca šahrivara (kraj augusta) svake godine je prilika da se obrati pažnja na usluge vlade Islamske Republike Iran. Ove godine, vlada Islamske Republike Iran ponosna je što se dani Sedmice vlade poklapaju s dva blagoslovljena rođenja u mjesecu Rabi’ al-Awwalu.

Želio bih iskoristiti ovu priliku da čestitam i uputim svoje najbolje želje svim aktivnim zaposlenicima i menadžerima vladinih agencija, posebno poštenom i brižnom predsjedniku 14. vlade. naročito u vezi s vrijednim mjerama koje su poduzeli tokom Trećeg nametnutog rata i nakon njega u smjeru obezbjeđivanja robe i raznih usluga potrebnih narodu, popravke važnih oštećenih područja i upravljanja energijom, uprkos raznim ograničenjima i zavjerama američko-cionističkog neprijatelja i intenziviranju sankcija i opsada. Također je prikladno odati počast predsjednicima šehidima - Radžaiju i Raisiju, premijeru šehidu Bahonaru te šehidima menadžerima i ministrima u različitim vladama, a prije svega, velikom šehidu koji je služio kao predsjednik skoro dva mandata, te zatražiti najviše činove i Božiji blagoslov za sve njih.

Prilika da se služi narodu i ciljevima Islamske Republike je vrijedan blagoslov koji se mora cijeniti. U sadašnjem dobu i ozbiljnim i složenim uslovima s kojima se suočava put ka ostvarenju "sve jačeg Irana", jedna od bitnih stvari za postizanje ovog cilja, pored neprekidnih napora i kontinuirane inicijative, jeste objašnjavanje i pripovijedanje o moći i snazi ​​Irana i njegove voljene nacije. Slabosti, nedostaci i mane ne zahtijevaju pripovijedanje i isticanje; radije, zahtijevaju planiranje i djelovanje kako bi se problemi riješili. Ponekad je iskreno izražavanje vlastitih slabosti od velike pomoći neprijatelju kada mu treba ohrabrenje, a često može izazvati zabrinutost u srcima prijatelja i pratilaca, navodeći ih da lutaju i zbune se. Da, ako su jedini slušaoci tih iskrenih izjava naši ljudi i simpatizeri, to je problem manji. Međutim, snaga, moć i pozitivne strane moraju se pripovijedati i isticati u skladu s kur'anskim učenjem "A o milosti Gospodara tvog, pripovijedaj!"



Dragi narod Irana, koji je u proteklih šest mjeseci pokazao svoj pravi kalibar u raznim manifestacijama borbe protiv neprijatelja, svojim prisustvom na terenu, svojom solidarnošću, empatijom i drugarstvom, zaslužuje osjetiti služenje odgovornih snaga i institucija u Islamskoj Republici na putu ka postizanju željenog nivoa ovog svetog ustroja i visokog dostojanstva nacije koja je ustala na noge.

Naravno, ono što je navedeno u nastavku nalazi se u središtu programa požrtvovane vlade ili je na neki način na listi njenih ciljeva, a njihovo spominjanje ovdje je samo radi podsjećanja. Među njima je potreba da se ozbiljno obrati pažnja na lanac ekonomsko-egzistencijalnih izazova kao što su inflacija, nezaposlenost, upravljanje cijenama i tržište roba i usluga, te posebna pažnja na neke druge elemente ekonomije kao što su rast, povećanje investicija i usmjeravanje prema korisnim i potrebnim područjima, procvat proizvodnje, postepeno napuštanje dolara i oduzimanje njegove važne uloge i, u konačnici, usvajanje skupa strategija ekonomije otpora kao centralne osovine. Glavni ključ u tom pogledu i za rješavanje svih ovih problema vidi se u sve većem oslanjanju na domaću proizvodnju. Naravno, uspostavljanje dovoljnog nivoa javnih i specijaliziranih dobara je definitivna potreba, a u slučajevima kada domaća proizvodnja nije dovoljna, uvoz treba koristiti ispravno i mudro. Naravno, podsticanje proizvodnje i istovremeno upravljanje uvozom i cijenama može dovesti do situacije u kojoj tamne mrlje koje se pokazuju na ekonomskoj stranici zemlje postepeno postaju sve manje i manje dok potpuno ne iščeznu.

Na ovom polju, iako ponašanje neprijatelja tokom i nakon rata nije bez posljedica, inteligentnije upravljanje komponentama ove oblasti i traženje pomoći u nekim slučajevima od naroda, a u drugim od stručnjaka i tehnologa i ostvarivanje novih kapaciteta vodit će zemlju ka razvoju i prosperitetu. Zakleti neprijatelj ove nacije pokušava sugerirati da put do prosperiteta i napretka leži u slijeđenju njega i njegovih neprimjerenih zahtjeva; dok posmatranje onoga što je donio ovoj zemlji i njenim resursima u prošlim periodima, čak i godinama prije Islamske revolucije, pokazuje suprotno.

Među ostalim važnim pitanjima i temama je primjena tehnologija i inovacija koje predlažu mlade elite. Ponekad, pravovremeno korištenje ove prednosti i napuštanje uobičajene rutine i običaja u određenoj oblasti čini efikasne skokove na putu napretka i izvrsnosti zemlje. To je zamislivo u različitim granama proizvodnje energije, uključujući poljoprivredu i industriju, kulturu i obrazovanje, komunikacije i društvena pitanja.



I opet, među temeljnim pitanjima zemlje koja bi uvijek trebala biti u centru pažnje vlade i vladinih zvaničnika i svih zvaničnika i vladinih komponenti je poštovanje jedinstva i briga o društvenoj koheziji. Svaka akcija u svakom od kulturnih, društvenih, političkih, sigurnosnih i ekonomskih makro područja mora se poduzeti uzimajući u obzir privrženost društvenoj koheziji. Neke mjere koje naizgled imaju pristalice među nekim segmentima zemlje, ako im nedostaje ta privrženost ili je ona zanemarena u praksi, mogu nanijeti štetu i tim grupama i drugima. Nesumnjivo, svaki razočaravajući govor i slabljenje nacionalnog i javnog morala i bilo kakva vrsta stvaranja imaginarnog dualizma poput rata ili pregovora, konsenzusa ili ekstremizma, kompromisa ili huškanja na rat, koji je u prošlosti nanio direktnu ili indirektnu štetu našem voljenom narodu, može imati isti učinak i dalje. Stoga čvrsto izjavljujem da je zabranjeno činiti bilo šta što je štetno po društvenu koheziju.

Među ostalim važnim pitanjima, tu je i transstrateška pažnja naspram pitanja kulture, obrazovanja i odgoja. Termin transstrateški znači da formulisanje drugih strategija mora imati na umu ovo pitanje. U tom smislu, posebno je važno obratiti pažnju na grupe koje su izvor širenja pozitivne i konstruktivne kulture, kao što su nastavnici u obrazovanju, univerzitetima i vjerskim školama, kao i medicinske sestre i ljekari koji su se posvetili obavljanju svojih dužnosti u neprivatnim institucijama; baš kao što je važno obratiti pažnju na ulogu domaćica koje svako dijete ove zemlje podučavaju najnježnijim elementima prekrasne i poželjne kulture budućnosti i regije u privatnosti svojih domova.

Nadamo se da će primjena ovih i drugih korisnih tema koje se, hvala Bogu, mogu naći na popisu vladinih programa voditi našu voljenu zemlju prema „što snažnijem Iranu“ i učiniti one koji su aktivni na ovom putu dostojnima posebne pažnje našeg Predvodnika, neka Bog ubrza njegov povratak, i njegovih dova, blagoslova i vodstva.

Mir s vama, neka je Božija milost i blagoslov na vas,

sejjid Modžttaba Huseini Hamenei

28. august 2026.