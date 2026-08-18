Četrdesetnica ispraćaja i dženaze Imama šehida Hameneija održana je u musalli Imam Homeini u Teheranu

ABNA24: Ceremonija povodom četrdeset dana od ispraćaja i dženaze Imama šehida Hameneija održana je u musalli Imam Homeini u Teheranu uz veliko prisustvo naroda, državnih i vojnih zvaničnika, šefova triju grana vlasti i djece Imama šehida. ⚫️ Na ovoj ceremoniji, različite grupe građana Teherana odale su počast šehidu Imamu svojim entuzijastičnim prisustvom i naglasili nastavak puta i ideala ubijenog vođe Islamske revolucije. ⚫️ Na ovom skupu, koji je održan u duhovnoj atmosferi, učači Kur'ana učili su ajete iz Časnog Kur'ana, a učači ilahija također su izvodili elegije. ⚫️ Slogani "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu" odjekivali su na ceremoniji, a narod je, držeći transparente s temama osvete, zahtijevao kažnjavanje ubica Imama šehida. ⚫️ "Zavjet s Imamom, Osveta, Osveta" i "Odazivamo ti se, sejjide Modžtaba" bili su među ostalim sloganima koji su odjekivali na ceremoniji.

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