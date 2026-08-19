Šejh al-Azhara upozorava na kulturnu invaziju na mlade

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA, šejh Al-Azhara upozorio je na široko rasprostranjenu kulturnu invaziju na egipatsku i arapsku omladinu, rekavši da ovaj trend ima za cilj poremetiti intelektualnu ravnotežu mladih, udaljiti ih od problema zemlje i nacije te oslabiti njihov kulturni, vjerski i moralni identitet.

Dr. Ahmed Al-Tayeb, šejh Al-Azhara, osvrćući se na kulturne izazove s kojima se suočava egipatsko društvo i arapska omladina, izjavio je: „Današnje društvo se suočava s velikom krizom, koja je dijelom posljedica postojanja programa i trendova koji odvajaju mlade ljude od njihovih kulturnih, vjerskih i moralnih korijena.“

Dodao je: „Postoje pokušaji intelektualne i kulturne otmice mladih ljudi, čiji je cilj uništiti njihovu ravnotežu i oslabiti njihovu sposobnost razlikovanja dobra od zla.“

Šejh Al-Azhara, upozoravajući na širenje ovog trenda, izjavio je: „Postoji široko rasprostranjena kulturna invazija koja ulazi u domove i dopire do soba mladih ljudi bez nadzora, a ovo pitanje ih može u velikoj mjeri udaljiti od pitanja njihove zemlje i njihove nacije.“

Al-Tayeb je nastavio: „Ova situacija može dovesti do toga da se neki mladi ljudi odvoje od svog identiteta i učine ih lakim plijenom za val moralne neposlušnosti i slabljenja sistema vrijednosti.“

Šejh Al-Azhara je također naglasio veliku pažnju i posvećenost Al-Azhara podršci svim naporima koji pomažu u jačanju društvene svijesti i održavanju sistema vrijednosti i etike u društvu.

Prije nekoliko dana, šejh Al-Azhara je također upozorio na zanemarivanje nekih porodica u podučavanju jezika Časnog Kur'ana svojoj djeci.