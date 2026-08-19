10 Palestinaca poginulo u izraelskim zračnim napadima na Gazu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), bolnički izvori u Pojasu Gaze objavili su da je 10 osoba poginulo, a 15 je povrijeđeno u izraelskim zračnim napadima usmjerenim na grad Gazu i kamp Nussirat.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca također je objavilo da je njihova poljska bolnica Saraya liječila pet šehida, uključujući dvoje čija su tijela raskomadana, i 15 ranjenih nakon što je ciljano sjedište općinske policije u pokrajini Gaza.

Palestinski timovi Crvenog polumjeseca evakuirali su sedam šehida i 15 ranjenih tokom akcija pomoći. Istovremeno, izvor iz odjela za pomoć i hitne slučajeve objavio je da se broj žrtava napada povećao na devet šehida i 15 ranjenih; napad je izvršio izraelski dron u centru grada Gaze.

U tom smislu, palestinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova i nacionalne sigurnosti pozvalo je posrednike i međunarodnu zajednicu da preduzmu hitne mjere kako bi odmah zaustavili opasnu eskalaciju napada i ubistava izraelskog režima protiv policijskih snaga.

Ministarstvo je naglasilo da sve tvrdnje koje izraelski režim iznosi kako bi opravdao svoje zločine nemaju stvarnu osnovu i da režim namjerno pokušava širiti haos u palestinskom društvu ciljajući i eliminirajući ulogu policijskog aparata; akcija koja se poduzima u okviru njegovih napora da oslabi vladine institucije i potkopa javni red u Pojasu Gaze.