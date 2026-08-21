Iran upozorava da će pogrešne procjene izazvati „razoran“ odgovor

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji ABNA - General-major Ali Abdollahi, načelnik štaba iranskih oružanih snaga, izdao je upozorenje u poruci povodom Dana iranske odbrambene industrije 22. augusta.

„Naglašavam da će se Oružane snage Islamske Republike Iran, sa sveobuhvatnom, inteligentnom i ažurnom spremnošću u svim oblastima - kopnenoj, pomorskoj, zračnoj, protivvazdušnoj odbrani, svemirskoj i sajber-obavještečkoj - suočiti sa svakom pogrešnom procjenom i konvencionalnim ili modernim prijetnjama neprijatelja revolucionarnim, snažnim, izazivajućim žaljenje i razornim odgovorima“, upozorio je.

Upozorenje dolazi nakon agresivnih ratova koje su SAD i izraelski režim pokrenuli protiv Irana 2025. i 2026. godine. Iran je odgovorio na neizazvane napade pokretanjem preciznih udara na američku i izraelsku vojnu imovinu širom regije, nanoseći veliku štetu protivnicima.

Tenzije su porasle otkako je Islamabadski memorandum o razumijevanju, potpisan 17. juna, istekao nakon dva mjeseca nakon što je Washington prekršio svoje obaveze.

Na drugim mjestima u poruci, general Abdollahi je opisao Dan odbrambene industrije kao manifestaciju iranske "domaće i odvraćajuće moći" suočene s nepravednim sankcijama i savezom neprijateljskih sila protiv Islamske Republike.

"Dan odbrambene industrije je manifestacija veličine domaće i odvraćajuće moći moćnog Irana suočenog s nepravednim sankcijama i savezom arogantnog sistema ubijanja djece", rekao je.

Pohvalio je doprinos iranskih odbrambenih radnika, rekavši da su pomogli u podizanju kapaciteta zemlje za odvraćanje kroz vjeru i naučnu ekspertizu.

General Abdollahi je opisao odbrambenu industriju kao bitan stub nacionalne moći Irana i rekao da ona igra centralnu ulogu u jačanju sigurnosti i nacionalnog dostojanstva zemlje.

"Ono što je postignuto u ovom ministarstvu posljednjih godina ide dalje od proizvodnje vojne opreme", rekao je. "To je 'odvraćajuća odbrambena industrijska revolucija'."

Rekao je da transformacija obuhvata dizajn odbrane, upravljanje tehnologijom, odbrambenu ekonomiju, lance snabdijevanja zasnovane na znanju i pametni model proizvodnje.

Ovi razvoji, tvrdio je komandant, osmišljeni su kako bi se osigurala efikasnost na bojnom polju i pružio inteligentan odgovor na rastuću složenost sadašnjeg i budućeg ratovanja.

„Nesumnjivo, ovaj slavni razvoj duguje se stvaranju vjere i volje za samopouzdanjem od strane velikog arhitekte Revolucije, Imama Homeinija“, rekao je.

General je rekao da su rezultati tog pristupa sada vidljivi i regionalno i izvan regije, uključujući „drugu i treću Svetu odbranu“ protiv rata nametnutog od strane Amerike i Izraela, misleći na 12-dnevni rat u junu 2025. i 40-dnevni rat 2026. godine.

Rekao je da su ta iskustva pokazala sposobnost Irana da sačuva dostojanstvo zemlje pod pritiskom.