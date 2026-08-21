Egipat i Katar: Potpuna provedba obaveza o prekidu vatre u Gazi je neophodna

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Egipat i Katar su još jednom naglasili potrebu da se sve strane pridržavaju svojih obaveza o okončanju rata u Pojasu Gaze.

Ovo pitanje je pokrenuto tokom sastanka egipatskog predsjednika Abdela Fattaha al-Sisija i katarskog ministra vanjskih poslova Mohammeda bin Abdulrahmana al-Thanija u Egiptu.

Sastanku su prisustvovali i egipatski premijer Mustafa Madbouly, ministar vanjskih poslova Badr Abdel Ati i šef egipatske obavještajne službe Hassan Rashad.

Nakon sastanka, Egipat i Katar su izdali zajedničko saopštenje u kojem oštro osuđuju nedavne izraelske napade na Pojas Gaze i izražavaju duboku zabrinutost zbog kontinuiranog kršenja primirja.

Dvije zemlje su naglasile da eskalacija izraelskih napada potkopava regionalne i međunarodne napore za stabilizaciju primirja u ovom kritičnom trenutku, te su naglasile potrebu da režim ispuni sve svoje obaveze iz sporazuma o primirju.

U saopštenju se navodi da se sve strane moraju suzdržati od bilo kakvih akcija koje bi mogle potkopati primirje u Gazi ili dovesti do eskalacije tenzija.

Egipat i Katar su također pozvali međunarodnu zajednicu da preduzme potrebne mjere kako bi se osiguralo poštivanje primirja i spriječilo njegovo daljnje kršenje.