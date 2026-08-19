Izraelski zločini u južnom Libanu prevazilaze i Gazu/ Ubijanje civila i uništavanje antikviteta su nepodnošljivi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Predsjednik libanskog parlamenta Nabih Berri danas je u sjedištu parlamenta te zemlje u Ain Al-Tini bio domaćin "Američke radne grupe za Liban", tokom koje je razmotrena opšta situacija u regiji i Libanu, posebno na jugu zemlje.

Na ovom sastanku, Berri je, govoreći o opasnostima s kojima se suočavaju južne regije Libana, rekao: "Ono što se dešava u južnom Libanu je nepodnošljivo i može ići dalje od onoga što se dogodilo ili se dešava u Gazi."

Ukazao je na obim štete nanesene civilima, imovini i drevnim lokalitetima i rekao: "Zločini, masakri nad ljudima, imovinom i drevnim spomenicima, te ubijanje civila predstavljaju kršenja najosnovnijih prava, ugovora i međunarodnih i humanitarnih normi."

Američka radna grupa za Libanon je američka organizacija koja se fokusira na pitanja vezana za Libanon i odnose između dvije zemlje. Tokom posjete Libanu, delegacija grupe se sastala i s libanonskim premijerom Nawafom Salamom i razgovarala o situaciji u zemlji i regiji.

Posjeta američke delegacije Libanu dolazi u vrijeme kada se agresija cionističkog režima na zemlju nastavlja, a samo 15. augusta 11 ljudi je poginulo, a 19 drugih je povrijeđeno u napadu režima na gradove Ansar i Deir al-Zahrani i druga područja provincije Nabatiyeh.