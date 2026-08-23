Ajetullah Hamenei probudio je savjest odbrane vjere i dostojanstva

Faleh al-Fayyadh je dao ove komentare u nedjelju na ceremoniji obilježavanja 40. dana od dženaze ajetullaha Hameneija, pohvalivši masovnu dženazu održanu u Iraku kao demonstraciju privrženosti iračkog naroda svojim vjerskim vrijednostima, identitetu i korijenima.

„Vođa šehid izgradio je Ummet i oživio savjest“, rekao je al-Fayyadh. „Izvor je ponosa i dostojanstva za nas što danas stojimo ovdje i odajemo počast sjećanju na ajetullaha Hameneija.“

Šef PMU-a opisao je Hameneija kao vođu koji je izdržao godine teškoća i teškoća, a istovremeno stekao izvanredan nivo podrške naroda, za koji je rekao da je bez premca u modernoj historiji.

Al-Fayyadh je rekao da je ogroman odziv na njegovoj dženazi pokazao da Iračani ostaju duboko vezani za svoj identitet i autentičnost uprkos naporima nekih stranaka da promijene karakter zemlje.

„Mi u Snagama narodne mobilizacije slijedimo put žrtvovanja i džihada i podržavamo riječ, vjerovanja i uvjerenja nacije“, rekao je.