Američki glumac dobitnik Oskara: Kongres mora imati hrabrosti da se suprotstavi Trumpu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u intervjuu za MSNOW, F. Murray Abraham pozvao je na promjenu političke situacije u Americi i optužio Kongres za neaktivnost i upletenost u stranačke sporove.

Rekao je: "Situacija se mora promijeniti. Zaista je smiješno i ono što se dešava nije ispravno. Imamo Kongres koji ništa ne radi." Glumac je kritikovao sukob republikanaca i demokrata oko crvenih i plavih država, dodajući da su predstavnici previše zauzeti međusobnom borbom umjesto da rade svoj posao.

Abraham je također kritikovao američki zdravstveni sistem, poreski sistem koji koristi bogatima i troškove rata. Osvrćući se na izdvajanje milijardi dolara za rat, upitao je zašto se ne razmatraju dovoljni resursi za obezbjeđivanje zdravstvene zaštite građanima. Glumac je nastavio, smatrajući korupciju jednim od zabrinjavajućih znakova političke situacije u Americi i rekao da se neki drugi političari ne čine zabrinutima zbog toga što će njihova korupcija biti otkrivena.

Kritizirao je i činjenicu da članovi Kongresa imaju zdravstveno osiguranje u situaciji u kojoj, prema njegovim riječima, isti ti predstavnici smatraju da je pružanje zdravstvene zaštite svim Amerikancima skupo.

Obraćajući se predstavnicima Kongresa, Abraham je rekao: Moraju se urazumiti, pronaći hrabrost i reći ne.

Naglašavajući da ovaj zahtjev nije usmjeren samo na buduće članove Kongresa, dodao je da i sadašnji predstavnici moraju zauzeti stav protiv onoga što smatraju pogrešnim.

Glumac iz filmova "Scarface" i "Grand Budapest Hotel" poziva Kongres da se suprotstavi Trumpu u vrijeme kada je američko-izraelski rat protiv Irana postao jedna od središnjih tačaka antivladinih protesta u zemlji.

Kritičari administracije kažu da je Trump uvukao Sjedinjene Države u skupi rat bez jasnog cilja i bez dobijanja odobrenja Kongresa; čiji su troškovi procijenjeni na više od milijardu dolara dnevno u prvim mjesecima rata. Istovremeno, smanjenje programa Medicaid i rastući troškovi zdravstvene zaštite također su potaknuli kritike prioriteta administracije i republikanaca.

Abraham je u svom intervjuu istakao isti paradoks: izdvajanje milijardi dolara za rat, uz istovremeno pružanje zdravstvene zaštite svim građanima, smatra se skupim. Abraham, koji je osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu Amadeus iz 1984. godine, zaključio je rekavši da će Amerika ovo prebroditi.

U direktnoj poruci građanima naglasio je: "Ustanite i glasajte." Izjave su izrečene tokom nacionalnih skupova "Ne kraljevima", protestnog pokreta čiji organizatori kritikuju Trumpove postupke kao suprotne principima demokratskog upravljanja.

Pokret je održao nekoliko dana nacionalnih protesta od početka Trumpovog drugog mandata. Abrahamov protest slijedi nakon vala protesta američkih umjetnika protiv politika Trumpove administracije uoči kongresnih međuizbora, koji su zakazani za 3. novembar 2026. Robert De Niro i Mark Ruffalo također su osudili Trumpove napore da ograniči pravo glasa Amerikanaca na skupu "Uzmite naše glasove" u New Yorku početkom oktobra.

Glavne zabrinutosti demonstranata uključuju napore administracije da ograniči glasanje poštom i promijeni izborna pravila.

Međuizbori neće odlučiti o predsjedništvu, ali će odrediti svih 435 mjesta u Predstavničkom domu i oko trećine Senata, te bi mogli promijeniti ravnotežu snaga u Kongresu i sposobnost Trumpove administracije da unaprijedi svoju agendu.