Prema izvještaju libanonskih novina Al-Akhbar, Rijad već nekoliko dana pokušava provesti plan tampon zone između Sane i Jizana. To se postiže ciljanjem jemenskih pograničnih sela teškom artiljerijom i zračnim napadima. Napadi koji i dalje odnose sve više civilnih života.

Saudijska Arabija nastoji uspostaviti tampon zonu na jemenskoj granici

Saudijska Arabija, koja je prethodno poslala hiljade jemenskih, sudanskih i pakistanskih snaga u pogranična područja, sada je pokrenula kontinuirane napade na jemenska sela u gradovima Zahir, Sahar, Razeh, Shada, Manbeh i Qatabar. Cilj ovih napada je evakuacija ovih sela, raseljavanje njihovih stanovnika i nametanje tampon zone duboke 20 kilometara. Dok je ta dubina ranije bila samo pet kilometara prema sporazumu o granici. Plan omogućava stanovnicima da pasu stoku, sakupljaju drva za ogrjev i bave se poljoprivrednim aktivnostima.

U tom kontekstu, politički izvor blizak jemenskoj vladi je u intervjuu za novine Al-Akhbar izjavio: Poraz Saudijske Arabije na frontovima Bab al-Mandab, Taiz, Marib i Jawf neće biti kompenziran u graničnom pojasu. Također, protivljenje koje su Jemenci pobudili u revoluciji 21. septembra 2014. godine, koja je naglasila kraj saudijskog mandata i tiranije u Jemenu, ostaje netaknuto. Baš kao što se nije promijenilo ni njihovo protivljenje prekrajanju granica na osnovu saudijskih agendi i ambicija, bilo u Jizanu ili na granicama Najrana i Asira. U graničnom pojasu od Midija do pustinjskog pojasa koji povezuje Hadhramaut sa Sharurahom neće biti stvorena tampon zona, a Saudijska Arabija nema drugog izbora nego da zaustavi vojnu agresiju, ukine ekonomsku blokadu Jemena, isplati plate svojim zaposlenima, prekine intervencije i isplati odštetu.

Smrtonosni napad na kuću u Saadi

Nakon što su saudijski ratni avioni jučer izveli nekoliko zračnih napada na kuću 33-člane porodice u gradu Saharu, ubivši 10 ljudi, uglavnom žena i djece, te ranivši nekoliko drugih, jemenske oružane snage odgovorile su napadima duboko u Saudijsku Arabiju i proširivši svoju mrežu ciljeva u Jizanu i Najranu.

Također, kao dio svojih obrambenih priprema, ove snage uspjele su ciljati britanski vojni borbeni avion Typhoon domaćom raketom zemlja-zrak i objavile slike ove operacije. Također su objavile obaranje saudijskog helikoptera Apache dok se približavao graničnom pojasu.

Kontra-tvrdnje o Typhoonu i Apacheu

Brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, potvrdio je uspjeh jemenske protuzračne odbrane u obaranja saudijskog helikoptera Apache u blizini Najrana, rekavši da je helikopter ciljao dok je izvodio neprijateljske akcije u pograničnim područjima. Objasnio je da je operacija presretanja i obaranja izvedena korištenjem odgovarajućeg oružja koje je direktno pogodilo avion, te da je kao rezultat toga osujećen njihov ofanzivni plan protiv graničnog područja.

Nasuprot tome, Turki al-Maliki, glasnogovornik saudijske koalicije, pripisao je pad helikoptera "tehničkoj grešci". U saopštenju je rekao: "Ovaj incident je uzrokovan tehničkom greškom koja je rezultirala smrću dva saudijska pilota."

Međutim, jemenske oružane snage odbacile su ovu naraciju i, putem svog povezanog "Centra za ratne medije", objavile slike operacije presretanja i obaranja aviona korištenjem raketa koje su, prema nekim posmatračima, bile dizajnirane za obaranje helikoptera Apache i nedavno su ušle u upotrebu. U izvještaju se također spominje dolazak teških balističkih raketa s više bojevih glava.

Prisustvo egipatskih, ukrajinskih i pakistanskih snaga u Jizanu

Nakon što je Jizan postao područje za akumulaciju snaga i vojno planiranje te slanje više stranih snaga u ovu regiju - od kojih su najnovije ukrajinske i egipatske snage - i u kontekstu pripreme za izvođenje napada na Jemen uz učešće zemalja "Mekkanske koalicije" i drugih zemalja, jemenske oružane snage su stavile kretanje ovih snaga pod obavještajni nadzor.

Jemenski vojni izvor, govoreći za novine Al-Akhbar, naglasio je da zemlja nastavlja procjenjivati ​​akcije Saudijske Arabije u pograničnim područjima na osnovu jednačine eskalacije protiv eskalacije i da će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju koju preduzmu pakistanske snage, čije su stotine pripadnika prisutne u regiji Jizan. Također će odgovoriti na akcije egipatskih snaga, čiji su desetine oficira i vojnika ušle u Jizan prije nego što je egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi objavio svoju podršku Saudijskoj Arabiji u njenoj vojnoj agresiji na Jemen.

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Izvor je dodao da jemenske oružane snage također prate kretanje ukrajinskog vojnog tima. Tim je stigao na aerodrom Jizan prije nekoliko dana ukrajinskim vojnim transportnim avionom.