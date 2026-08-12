Ali Al-Zaidi: Irak neće imati strane vojne snage od 1. septembra

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), irački premijer Ali Al-Zaidi danas je, u srijedu, na sastanku s Charlesom Bradom Cooperom, komandantom Centralne komande SAD-a (CENTCOM), naglasio pridržavanje dogovorenog vremenskog okvira. Vremenski okvir prema kojem će 1. septembar biti definitivan i konačan datum za kraj vojne misije međunarodne koalicije u Iraku i završetak povlačenja njenih snaga.

Irački premijer je rekao: 1. septembar će biti novi dan na putu iračke vlade. Jer će na današnji dan Irak biti oslobođen bilo kakvog stranog vojnog prisustva, završit će svoj nacionalni suverenitet nad cijelom svojom teritorijom i nastaviti jačati svoje sigurnosne i vojne kapacitete. Na način da može samostalno zaštititi svoju sigurnost i stabilnost.

Prema saopštenju koje je izdao Ured za medije iračkog premijera, Zaidi i Cooper su naglasili potpuni i konačni dogovor o okončanju vojne misije međunarodne koalicije u skladu sa sporazumima postignutim tokom posjete iračkog premijera Washingtonu sredinom jula.

Dvije strane su također naglasile da će se nakon završetka vojne misije koalicije odnosi Iraka i SAD-a kretati prema saradnji i partnerstvu u ekonomskoj, razvojnoj i sigurnosnoj oblasti. Saradnja koja će se zasnivati ​​na međusobnom poštovanju suvereniteta dvije zemlje i njihovih zajedničkih interesa.

Al-Zaidi je također naglasio da monopol oružja u rukama iračke vlade i u okviru zakona štiti sve građane ove zemlje, jača autoritet i suverenitet države te garantuje sigurnost i stabilnost.

Dodao je da je ovo jedan od osnovnih uslova da Irak pređe u novu fazu razvoja i prosperiteta.

U tom kontekstu, irački premijer pozvao je na poštivanje principa ustava i temelja na kojima je formirana vlada, te naglasio potrebu očuvanja vrhovnih interesa zemlje i usmjeravanja snage i kapaciteta naroda ka izgradnji, obnovi i razvoju.

Al-Zaidi je rekao da Iraku danas trebaju napori svih svojih građana da izgradi snažnu ekonomiju, stabilnu vladu i bolju budućnost za buduće generacije.

Bagdad i Washington dogovorili su se o okončanju koalicijske misije

Dana 27. septembra 2024. godine, Washington i Bagdad su u zajedničkom saopštenju objavili da su se dogovorili o dvofaznom planu za okončanje međunarodne koalicijske misije u Iraku.

Prva faza plana trebala je biti završena do septembra 2025. godine. Ova faza uključivala je kraj vojne misije međunarodne koalicije, uključujući povlačenje trupa i predaju baza, te prelazak na bilateralno sigurnosno partnerstvo.

Druga faza će trajati do septembra 2026. godine. Tokom ovog perioda, vojna misija međunarodne koalicije u Siriji - koja se nedavno pridružila koaliciji - nastavit će se iz baze u Iraku, odnosno zračne baze u gradu Erbilu na sjeveru zemlje.