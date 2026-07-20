Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), posljednjih mjeseci, kada je regija bila uključena u razvoj događaja američkih i izraelskih napada na Iran i Libanon, vijesti o Siriji bile su rijetke u medijskim krugovima zbog stroge cenzure i gušenja sigurnosti od strane samoproglašene vlade Golanija. Međutim, osovina zla za Siriju redefinira ulogu nakon teških napada na Libanon, koji ako mogu stvoriti novi sukob na sirijsko-libanskoj osi.

S druge strane, u posljednjih nekoliko mjeseci otkako je vlada Jolanija preuzela vlast, sirijski narod živi u teškim životnim i sigurnosnim uvjetima, prema procurjelim vijestima, pod sjenom šutnje vlade koja vlada Sirijom, te je stoga sirijska omladina ovih dana poduzela akciju u obliku objavljivanja postojanja Sirijske omladinske grupe otpora.

Šehid vođa Islamske revolucije rekao je: „Amerika nastoji ojačati svoje uporište u regiji; to su njihovi ciljevi; i vrijeme će pokazati da, ako Bog da, niko od njih neće postići te ciljeve. Okupirana područja Sirije oslobodit će revnosna sirijska omladina - ne sumnjajte da će se to dogoditi - američki otisak neće biti utvrđen, i Božjom milošću, Božjom snagom i moći, Amerika će biti protjerana iz regije od strane Fronta otpora...“

U tom kontekstu, dopisnik ABNA-e razgovarao je s brojnim obrazovanim Sirijkama, čija se imena koriste s pseudonimima iz sigurnosnih razloga:

ABNA: Molimo vas da objasnite uslove šiita u Siriji i trenutne političke uslove i klimu u zemlji.

Gđa Bint al-Zahra, kulturna i kur'anska aktivistica: Šiiti u Siriji predstavljaju malu manjinu u poređenju s drugim mezhebima. Pitanje šiita u Siriji, posebno od početka rata 2011. godine, povezano je s iranskom odbranom nevinih ljudi od agresije ISIL-a. Stoga su se zbog rata i interakcije političkih i vjerskih faktora pojavile značajne sektaške napetosti.

Mnoga šiitska sela su se našla u zonama sukoba ili pod opsadom zbog ove veze. Međutim, nakon dugog rata i pada prethodnog režima, a prema nedavnim dešavanjima, opšta politička situacija u Siriji je pod vlašću nove prelazne vlade povezane s al-Jolanijem. Postoji napetost između nove vlade i nekih šiitskih područja u provincijama.

Na primjer, područja poput Homsa, al-Mazraa i, općenito, drugih većih gradova bila su relativno stabilna, iako otmice i ubistva nisu u potpunosti odsutni iz njih. Međutim, u slučaju Kefraye i Foue, ova dva grada su bila pod teškom opsadom gotovo od 2015. godine tokom rata. 2017. godine stanovnici su otišli u sklopu sporazuma o evakuaciji velikih razmjera. Stanovnici ova dva grada su raseljeni u raznim dijelovima Sirije (posebno Damask i njegova predgrađa). Sama sela se sada nalaze u područjima koja su ranije bila pod kontrolom opozicionih grupa, i do danas povratak stanovnika ostaje kompliciran ili odgođen. Problemi vezani za sigurnosnu situaciju, prisustvo stranih frakcija i boraca u blizini Idliba, kao i drugi politički sporovi, i dalje postoje.

Umm Fatima, još jedna obrazovana Sirijka, kaže: U posljednje vrijeme životni uslovi šiita u gradu Homsu nisu dobri, te su evakuirali jedno naselje kako bi srušili svoje kuće i istjerali stanovnike tog naselja iz njihovih domova. U svakom slučaju, šiiti u Siriji, bilo u glavnom gradu ili u provincijama Sirije, nisu u dobrim uslovima i uvijek osjećaju strah od budućnosti.

ABNA: Kakav je bio utjecaj mučeništva Vođe Revolucije i nedavnog američkog rata protiv Irana na ljude u arapskim zemljama i pristalice otpora, pa čak i u Siriji?

Bint Al-Zahra: Gubitak velikog vođe poput ajatolaha mučenika Seyyeda Alija Hamneija (neka mu se Bog smiluje), koji je bio simbol podrške i podrške otporu u eri u kojoj smo živjeli, prirodno donosi veliku tugu, duboku bol i osjećaj velikog gubitka. Tu je i osjećaj nesigurnosti, jer je bio otac u svakom smislu te riječi.

Ljudi možda misle da su Iran i Otpor dostigli tačku pucanja, jer je njegovo prisustvo predstavljalo stabilnost i podršku za njih. Ali griješe, uprkos tuzi, mi ćemo nastaviti ovim putem i nastaviti se boriti. Njegovo mučeništvo, umjesto da oslabi našu vjeru, ojačalo je našu posvećenost putu otpora.

Imamo snažan osjećaj pobjede koja je postignuta i postiže se njihovom čistom krvlju, i ako želimo govoriti o zemljama koje su podržale Iran nakon njegovog mučeništva, pokret otpora nije ograničen na jednu osobu; naprotiv, daje nam više motivacije za džihad i žrtvu.

Ali utjecaj ovog šehadeta u Siriji, moram reći; Nakon pada Assadovog režima, sadašnja vlada se distancirala od osovine otpora, posebno zato što je Al-Jolani protiv Islamske Republike Iran. Ali plemeniti borci otpora ostali su nepokolebljivi na ovom putu i nisu skrenuli s njega, i mi ćemo nastaviti tim putem.

Umm Fatima: Šehadet Vođe Revolucije bilo je vrlo teško i teško za ljude koji su podržavali otpor, i do danas mnogi ne vjeruju da se to dogodilo, ali želja svih slobodnih ljudi na svijetu je osvetiti krv našeg mučeničkog vođe, a to je i želja sirijskih šiita.

Druga Sirijka, Zeinab Salem, rekla je: Vijest o šehadetu Vrhovnog vođe Revolucije nije bila obična vijest, već pravi šok i ostavila je trag, jer su demonstracije pokrenute u nekim zemljama Perzijskog zaljeva čiji narod pati od represije i zastrašivanja zbog svog stava u podršci Islamskoj Republici Iran.

Arapske nacije razumiju opasnost američkog projekta i ulogu američkih baza u regiji.

U slučaju Sirije, vrlo je teško izraziti nezadovoljstvo ili ljutnju naroda zbog represije i terorizma koji vlasti u Damasku provode protiv pristalica osovine otpora. Međutim, vrijedno je napomenuti da su arapske nacije počele shvaćati opasnost američkog projekta i ulogu američkih baza u zemljama Perzijskog zaljeva te cijene stav Islamske Republike Iran u podršci borbi naroda Palestine i Libana, dok su arapski vladari napustili potlačeni narod Gaze.

ABNA: Mučenik Vođa Revolucije je u svojim govorima izrazio nadu da će Sirija biti oslobođena rukama sirijske omladine. Koje znakove vidite ovog predviđanja na terenu i u praksi?

Bint Al-Zahra: Mislim da će doći dan kada će se sve što je pokojni vođa rekao o oslobođenju Sirije ostvariti. Dokaz za to je izjava moje gospođe Sejide Zainab (mir neka je s njom) upućena Jezidu: „Bože, nikada nećeš izbrisati naše sjećanje.“ I ona je rekla istinu, a njeno sjećanje i put još uvijek postoje.

U Siriji postoje časni mladići i borci otpora koji su ostali nepokolebljivi na putu otpora i šehida. Ako Bog da, stvorit će se pogodni uslovi da se uzdignu, nastave borbu i postignu pobjedu. Svemogući Bog kaže: „A Bog će sigurno pomoći onima koji Mu pomažu.“ Pobjeda je na putu, čak i ako treba vremena.“

Druga Sirijka, Umm Fatima, rekla je: Nada šehidskog vođe revolucije u vezi sa Sirijom će se definitivno ostvariti, a trenutno su se u nekim regijama Sirije pojavili protesti protiv nesigurnosti i neadekvatne egzistencije.

Zainab Salem je rekla: Uprkos svim pritiscima koje vrši teroristički režim u Siriji, sirijska omladina i dalje čvrsto vjeruje da je Izrael neprijatelj i, zapravo, neki pokreti su počeli da proglašavaju svoje postojanje kako bi se suprotstavili podršci sadašnje sirijske vlade cionistima u njihovom ekspanzionističkom projektu na jugu Sirije.

ABNA: Ako biste ukratko objasnili sirijsku krizu koja je započela 2011. godine, koji su politički i propagandni faktori bili efikasni u uvlačenju Sirije u krizu?

Bint Al-Zahra: Događaji iz 2011. godine započeli su unutrašnjim protestima protiv ekonomskih i političkih uslova, ali zbog stranih intervencija i regionalne i međunarodne podrške nekim opozicionim grupama, brzo su se pretvorili u oružani sukob. Cilj ovoga bio je promijeniti regionalni položaj Sirije i oslabiti je kao dio osovine otpora.

Mediji povezani sa zapadnom i arapskom osovinom također su odigrali ulogu u produbljivanju razlike i politiziranje događaja. Kao rezultat toga, kriza se od domaćeg problema pretvorila u rašireni regionalni sukob na sirijskom tlu. Naravno, većina Sirijaca su suniti, dok je režim bio alavitski i podržavan od strane Irana i Hezbolaha.

ABNA: Nakon što je samoproglašena vlada Jolanija došla na vlast, mnogi Sirijci su se sklonili u Libanon kako bi spasili svoje živote. Koje informacije imate o uslovima sirijskih izbjeglica u Libanonu?

Bint Al-Zahra: Otprilike milion do milion i po sirijskih izbjeglica prisutno je u Libanonu nakon rata. Zbog ekonomske krize i rata u Libanonu, pritisak je vršen na izbjeglice, kao i na otpor i Hezbolah.

Libanonska vlada je počela pooštravati propise i pravne procedure za boravak i zapošljavanje, kao i povećavati uslove boravka za neke grupe.

U toku su kampanje za kontrolu radnika bez dokumenata. Nakon pada režima, relativni povratak izbjeglica u Siriju počeo je u organizovanim grupama, ali mnogi sirijski šiiti su ušli u Libanon. Na ličnom nivou, imam iskustvo odlaska u Libanon, gdje sam putovao. u Iran zbog zlostavljanja od strane libanonske vojske, što je bilo jedno od najgorih i najtežih iskustava koje sam imala.

Umm Fatima; Neke izbjeglice su bile prisiljene ostati u Libanu nekoliko mjeseci. Zlostavljanje je uglavnom prilično očigledno i duboko zabrinjavajuće. Situacija sirijskih izbjeglica u Libanu je vrlo teška, a pomoć je oskudna. Uslovi sirijskih izbjeglica u Libanu nisu dobri i većina njih je bila prisiljena da se vrati u Siriju.