Bahreinski učenjaci zahtijevaju trenutno puštanje pritvorenih vjerskih lica

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), grupa bahreinskih učenjaka izdala je saopštenje u kojem smatra vladu zemlje potpuno odgovornom za zdravlje pritvorenih vjerskih lica i zahtijevala njihovo trenutno i bezuvjetno puštanje, poništavanje svih izmišljenih optužbi i prekid mučenja, ponižavanja i ograničenja koja su im nametnuta.

U saopštenju se navodi da je talas hapšenja šiitskih vjerskih lica pokušaj ciljanja vjerskih vlasti i pražnjenja pozornice od glasa znanja i fetvi, te da se odvija u okviru organizovanog procesa slabljenja prisustva šiita u Bahreinu.

Bahreinski vjerski učenjaci su također objavili da su primili izvještaje o fizičkom i psihičkom mučenju nekih od pritvorenih vjerskih lica. Prema njihovim riječima, ove osobe su bile prisiljene da potpišu priznanja i zapisnike te su se suočile s prijetnjama, uključujući oduzimanje državljanstva, lišavanje zakonskih prava i vrijeđanje njihovih uvjerenja i religije.

Bahreinski učenjaci su ove mjere nazvali napadom na slobodu vjerovanja i ljudsko dostojanstvo, te su ih, osuđujući, još jednom pozvali na oslobađanje svih pritvorenih. Također su smatrali bahreinsku vladu odgovornom za svaku moguću fizičku ili psihičku štetu nanesenu ovim vjerskim licima tokom njihovog pritvora.